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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/DHA
26.09.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

11 yıllık öpücük davası! Yargıtay kararı bozdu...

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11 yıllık öpücük davası! Yargıtay kararı bozdu...

Erzurum'da 11 yıl önce, komşusu olan evli ve 3 çocuk annesi N.Z.'yi (49) merdivenlerde sıkıştırarak dudağından öptüğü gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan yargılamada bu kez 2,5 yıl hapis cezası alan N.T.'ye (62) verilen ceza, ikinci kez bozuldu. Yargıtay, 2014 yılında yürürlüğe giren yasa maddesi gereği sanık hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Olay, 7 Haziran 2008 günü merkez Palandöken İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi N.Z., sofra bezini binanın dışında silkeledikten sonra apartmanın giriş katından yukarı doğru çıkmaya başladı. Apartmanın 4'üncü katında oturan evli ve 5 çocuk babası N.T., merdivende karşılaştığı komşusu N.Z.'yi sıkıştırıp, dudağından öperek gitti. Olayın şaşkınlığını üzerinden atan N.Z.'nin şikâyeti üzerine N.T. gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan N.T. hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen raporda, N.Z.'nin olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu bildirildi. Tutuksuz yargılanan N.T., 14 Aralık 2009 günü yapılan duruşmada 'beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

N.T.'nin avukatının temyiz ettiği karar, Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yargıtay kadının dokunma, sıkma, öpme gibi ani nitelikte, devamı olmayan eylemden dolayı mı, yoksa olayın üçüncü kişiler tarafından duyulması nedeniyle mi ruhsal sağlığının bozulduğu yönünde Adli Tıp raporuna dayandırılarak ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Yargıtay kararı üzerine N.Z., Adli Tıp Kurumu’nda tekrar muayene edildi. 6'ncı İhtisas Kurulu tarafından verilen raporda, N.Z.'nin ruh sağlığının olay nedeniyle etkilendiği, ancak bu etkilenmenin ruh sağlını bozacak mahiyet ve derecede olmadığı vurgulandı.

BU KEZ 2,5 YIL HAPİS

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan N.T., merdivenden inerken kolunun N.Z.'ye değdiğini, bunun üzerine hakarete uğradığını ileri sürdü. N.T. komşusunun hakaretleri örtbas etmek için kendisine iftira attığını iddia etti. 7 Ocak 2014'te görülen karar duruşmasında N.T., bu kez 'basit cinsel saldırı' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, 'kadının namus ve iffetini ortaya koyarak sanığa iftira atmayacağına' dikkat çekti. 

LEHE OLAN KANUN DEĞERLENDİRİLSİN

Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden ele alındı. Yargıtay, oluşa ve kabule göre sanığın, komşu N.Z.'nin yanaklarını iki eliyle kavrayarak dudağını öpmesi şeklindeki eyleminin ani, kısa süreli ve kesintili olması gözetilerek sarkıntılık düzeyinde kalan 'basit cinsel saldırı' suçunu oluşturduğuna işaret etti. Suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK'nın 102/1 maddesinde ceza aralığının 2 yıldan 7 yıla kadar olduğunu anımsatan Yargıtay, hükümden önce 28 Haziran 2014'te yürürlüğe giren 'sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı' suçunun düzenlendiği 6545 sayılı kanunla değişik 102/1-2'nci cümlesinde ise ceza aralığının 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak öngörüldüğünü belirtti. Kararı bozan 14'üncü Ceza Dairesi, "Sanığın 5237 sayılı TCK'nın 7/2'nci maddesi gözetilerek, belirlenecek lehe kanuna cezalandırılması gerekirken, lehe kanun değerlendirmesinin 6545 kanunla değişik 102/1-1'nci cümlesi yönünden yapılarak hüküm kurulması, hükümden sonra 24 Kasım 2015'ten Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin TCK'nın 53'üncü maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara anılarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden bozulmasına" dedi.

İkinci kez bozma kararı verilen 11 yıllık öpücük davasında N.T., 28 Kasım'da yeniden hâkim karşısına çıkacak.

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