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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, DHA
05.12.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

11 yıldır aranıyor... Esrarengiz gazete ilanının ayrıntıları belli oldu

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İSTANBUL'da 11 yıl önce kaybolduğu öne sürülen Ramazan Kocakaya'yı arayan ailesi, 100 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

İş adamı Ramazan Kocakaya, 11 yıl önce 5 Aralık 2008 tarihinde ailesinin iddiasına göre tehdit edilerek zorla kaçırıldı. 11 yıldır eşini arayan Fatma Kocakaya, gazeteye verdiği ilanlarla kocasını ölü ya da diri bulmaya çalışıyor. Avukatı Zekeriya Dilsizoğu da Kocakaya'yı bulana 100 bin lira ödül verileceğini söyledi.

Eşinin kaybolmasının yıldönümünde gazeteye verdiği ilanla tekrar gündeme gelen işadamı Kocakaya'ya dair hala bir iz bulunamadı.

11 yıldır aranıyor... Esrarengiz gazete ilanının ayrıntıları belli oldu


Fatma Kocakaya'nın avukatı Zekeriya Dilsizoğlu, üzerinden 11 yıl geçen olayı şu sözlerle tekrar hatırlattı:

“Konunun temelinde bir arsanın satım hikayesi var. Yalova'da sahilde kıymetli bir arsa var. Arsayla ilgilenenler bu arsanın benim müvekkilime ait olduğunu düşünüyor. Çünkü kullanımı müvekkilime aitti. Ama arsa başkasının malıydı. Bu arsanın alım ve satımını görüşmek üzere Kavacık'ta bir buluşma yapmışlar. Ondan sonra Ramazan Kocaka'ya o görüştüğü kişiler tarafından kaçırıldı. Aile kaçırılmanın üzerine avukat olarak beni aradı.

Kaçırılalı, ortadan kaybolalı tam 11 sene oldu. O günden bu yana Ramazan'dan hiçbir haber yok. Kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde iddialar var. Ramazan'ın cezadan kurtulmak için kendisinin ortadan kaybolduğuna dair iddialar var. Bunların tümü araştırılıyor. Bir sonuca ulaşılabilmesi için her şeyden önce Ramazan'ın ölü veya diri bulunması lazım"

"RAMAZAN'I BULANA 100 BİN DOLAR İKRAMİYE"

Avukat Dilsizoğlu'nun, 2006 yılında ele geçirilen 5.5 milyon dolar değerindeki kokainin ortağı olduğu iddiasıyla yargılanan Ramazan Kocakaya'nın alabileceği cezadan kaçmak için kaybolduğunun ileri sürülmesine ilişkin yanıtı ise şöyle: 

“Cezadan kaçmak için kayboldu iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yok. Çünkü Ramazan, yargılandığı uyuşturucu davasından tahliye edilmişti ve yargılama devam ediyordu. Yargılama devam ederken kaçırılmadan bir hafta önce Almanya'dan gelmişti.

Yargılaması devam eden, tahliye olmuş birisi ceza almamak için neden Almanya'dan geri dönsün ki? Hukukla bağdaşmadığı gibi mantıkla da bağdaşmıyor. Ramazan'ın kaçırıldığı iddiası ağırlık kazanmaktadır. Aile, Ramazan'ı bulana 100 bin dolar ikramiye ödemeyi taahhüt ediyor. Hala o taahhüttü geçerlidir. Bulan, bilen, gören varsa lütfen başvursun"

Dilsizoğlu, “Söylemez ailesi ile bir bağlantısı olduğu iddia edildi. Onlarla davalar görüldü az bir ceza alarak tahliye oldular. Bu davayla ilgili ceza aldılar. Bir kısmı ceza aldı bir kısmı beraat etti. Ancak Ramazan'la ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

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