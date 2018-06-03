11 yıl önce ölen hasta için iki hastane 416 bin lira ödeyecek

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Bölümü’ne, böbrek rahatsızlığı şikayetiyle başvuran Salih Doğan (57), 28 Mart 2007 tarihinde ameliyat edildi. Böbreklerindeki kist ve kitle alındıktan sonra 18 Nisan’da taburcu edilen Doğan, rahatsızlığının sürmesi üzerine bu kez Mersin ve Ankara’da hastanelere başvurdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iki ameliyat geçiren Doğan’ın karnında, ikinci operasyon sırasında gazlı bez bulundu. Ameliyatta çıkarılan gazlı bezin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonda unutulduğu ileri sürüldü. Salih Doğan, olaydan yaklaşık 5 ay sonra, 22 Ağustos 2007’de yaşamını yitirdi.

Doğan ailesi fertleri ise olaydan sorumlu tuttukları doktorlar ile sağlık personeli hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Bölümü’nde görevli, 6’sı doktor toplam 11 kişi hakkında ’bilinçli ve taksirli ölüme sebebiyet verme’ suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturması sürdürülürken, aile fertleri, avukat Mehmet Adıgüzel aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı.

ADLİ TIP GENEL KURULU: DAVALI İDARELERİN HİZMET KURUSU VAR

Diyarbakır 2’nci İdare Mahkemesi’nin talebi üzerine gazlı bezin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mi yoksa Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mi unutulduğuyla ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Rapor, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’nda değerlendirilerek karara bağlandı. Adli Tıp Genel Kurulu kararında, Salih Doğan’a uygulanan tıbbi müdahalelerde davalı idarelerin hizmet kusuru bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Sol böbrek lojunda transvers çapı 5 santim ölçülen heterojen iç yapıda komşu bağırsak anslarından daha kalın duvar yapısı izlenen klinik ve cerrahi öyküsü göz önüne alındığında spongioma ile uyumlu olabilecek görünüm saptandığı hususları dikkate alındığında, spancın Dicle Üniversitesi’nde yapılan nefrektomi ameliyatında unutulmuş olduğu, bu nedenle ameliyat sırasında yapılan spanç sayım işleminin tıp kurallarına uygun olmadığı, Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan ilk ameliyatta da yeterli batın eksplorasyonu yapılmamış olması ve yine aynı hastanede yapılan ikinci ameliyatta, uygun olmayan teknik kullanımı ve ameliyatta çıkarılan materyalin patolojiye gönderilmemiş olması nedeniyleÿHacettepe Üniversitesi’nde uygulanan işlemlerde de hizmet kusuru olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

DİCLE İLE HACETTEPE’YE 416 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Diyarbakır 2’nci İdare Mahkemesi’nce, Adli Tıp Genel Kurulu kararına göre, Salih Doğan’ın ilk ameliyatının yapıldığı ve karnında gazlı bez unutulan Dicle Üniversitesi ile daha sonra operasyon gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi tarafından Doğan ailesine 208 biner liradan toplam 416 bin liralık maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.