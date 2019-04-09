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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
09.04.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

11 yaşındaki Nuri Enes'in esrarengiz ölümü

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11 yaşındaki Nuri Enes'in esrarengiz ölümü

Denzili'nin Serinhisar ilçesinde dün okuldan kaçarak internet kafeye gidip oyun oynayan, daha sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi Nuri Enes K.'nin (11), inşaat halindeki binada asılı cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Nuri Enes K.'nin ölümünde oynadığı bilgisayar oyunlarının etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nuri Enes K.'nin dün akşam eve gelmemesi üzerine babası Mustafa K., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nuri Enes K. gece boyu süren aramalara rağmen bulunamadı.

11 yaşındaki Nuri Enes'in esrarengiz ölümü
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Bugün arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kontrol amacıyla Yenice Mahallesi'nde girdikleri inşaat halindeki binanın bodrum katında Nuri Enes K.'nin cansız bedenini buldu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nuri Enes K.'nin dün okuldan kaçtığı, daha sonra öğretmenleri tarafından internet kafede bulunarak okula geri götürüldüğü öğrenildi. Saat 15.00'te okulundaki kursuna girmeyen ve yine internet kafeye gittiği belirlenen Nuri Enes K.'nin ölümünün nedeni araştırılıyor.

Nuri Enes K.'nin bir aydır sürekli olarak internet kafeye giderek online oyunlar oynadığının belirlendiği de kaydedildi. Nuri Enes K.'nin internet kafede sürekli aynı bilgisayarda oyun oynadığı, genellikle savaş oyunlarını tercih ettiği öğrenilirken, bu bilgisayarın hard diskine incelenmek üzere el konuldu. Nuri Enes K.'nin ölümünde oynadığı oyunların etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Nuri Enes K.'nin daha önce de okul bahçesindeki demirlere kendisini asarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 

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