11 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... Dondurma yerken canÄ±ndan oldu

Olay, Ãœmraniye Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. 6. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Melih, aÄŸabeyi Semih ve arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Ã§atÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lan iki katlÄ± binanÄ±n yakÄ±nÄ±nda kaldÄ±rÄ±m Ã¼zerinde dondurma yiyip sohbet ediyordu.

Ã‡atÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lan binanÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi yoktu. Bir anda binadan Melih'in baÅŸÄ±na kalas dÃ¼ÅŸtÃ¼. Melih kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. AÄŸabey Furkan bir yandan kanayan bÃ¶lgeye eliyle tampon yaptÄ±, bir yandan da baÄŸÄ±rarak yardÄ±m istedi.

YardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan baba Seyfi GÃ¼ngÃ¶r ile anne Serap GÃ¼ngÃ¶r, Melih'i kucaklayarak komÅŸularÄ±nÄ±n aracÄ±na bindirdi. Sancaktepe Åžehit Prof. Dr. Ä°lhan Varank EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Melih burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

GÃ–ZYAÅžLARI SEL OLDU

Melih GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n cenazesi otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Cenazeyi acÄ±lÄ± baba ve yakÄ±nlarÄ± teslim aldÄ±. Melih'in cenazesi dÃ¼n helallik iÃ§in evinin Ã¶nÃ¼ne getirildi. Burada gÃ¶zyaÅŸlarÄ± adeta sel oldu aktÄ±. Ã–mer Faruk Darende Camii'nde ikindi vakti dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan da Melih GÃ¼ngÃ¶r, YenidoÄŸan MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. Olayla ilgili bina sahibiyle Ã§atÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'BÄ°NADA Ã‡ALIÅžIYORLARDI'

OlayÄ± anlatan 13 yaÅŸÄ±ndaki aÄŸabey Semih GÃ¼ngÃ¶r, "Dondurma yiyorduk. Binada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. KardeÅŸimin Ã¼stÃ¼ne kalas dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Babam geldi. Buradan otomobille hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Orada da hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi.

'HÄ°Ã‡BÄ°R GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMÄ° YOK'

Bina sahibi ile bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n gÃ¶zaltÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yleyen amca Seyfettin GÃ¼ngÃ¶r ise, "HiÃ§bir gÃ¼venlik Ã¶nlemi yok. SorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bir ay Ã¶nce de baÅŸka bir kiÅŸinin Ã¼stÃ¼ne tuÄŸla dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda, ÅŸikÃ¢yetÃ§iyiz" ifadesini kullandÄ±.

Melih GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n yakÄ±nÄ± AydÄ±n Ã–zden gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde, "Ä°Ã§imiz yanÄ±yor. Tedbirsizlik yÃ¼zÃ¼nden canÄ±mÄ±zÄ±n birini kaybettik. ÃœzÃ¼ntÃ¼mÃ¼z bÃ¼yÃ¼k. HiÃ§bir Ã¶nlem alÄ±nmadan inÅŸaat yapÄ±lmasÄ± yanlÄ±ÅŸ" diye konuÅŸtu.

'BURADAN Ã‡OCUKLAR GEÃ‡Ä°YOR DÄ°YE UYARDIM'

OlayÄ± anlatan sokak sakini Feridun TaÅŸ ise, "1 hafta Ã¶nce usta Ã§atÄ±dan aÅŸaÄŸÄ± parÃ§alar atÄ±yordu. UyardÄ±m, 'Buradan Ã§ocuklar geÃ§iyor' dedim. Usta 'HiÃ§bir ÅŸey olmaz' dedi. KeÅŸke o zaman bunun Ã¼zerinde dursaydÄ±k. Bilemedik bÃ¶yle bir ÅŸey yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ±" dedi.