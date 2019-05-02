11 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸu öldüresiye döven ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda yeni geliÅŸme
Ä°STANBUL Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine, Tuzla'da aracÄ±na erik Ã§ekirdeÄŸi atan M.Y.K.'yÄ±(11) darp eden otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ufuk Ã–. hakkÄ±ndaki elektronik kelepÃ§e ile ev hapsine alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik adli kontrol kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Ufuk Ã–. hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±Â
Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n itirazÄ±nÄ± bir Ã¼st mahkeme sÄ±fatÄ± ile deÄŸerlendiren Ä°stanbul 5. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Ufuk Ã–.'nÃ¼n iÅŸlediÄŸi suÃ§ iÃ§in istenen ceza miktarÄ±nÄ±n Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±, suÃ§un vasÄ±f ve mahiyetini gerekÃ§e gÃ¶stererek ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerini kaldÄ±rdÄ±. ÅžÃ¼phelinin elektronik kelepÃ§e ile ev hapsine alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ± kaldÄ±ran mahkeme, ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.
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