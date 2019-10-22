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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.10.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti!

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11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti!

Beyoğlu'nda, arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, bir arkadaşının itmesiyle 2 metre yükseklikten düştü. Beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Akçay Sokak'da 16.55 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Emir H. D., arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol maçı yaparken, bir arkadaşı tarafından itildi. Dengesini kaybeden Emir H., 2 metre yükseklikten, sokak ile bir binanın bodrum katı arasındaki boşluğa düştü. Beton zemine kafa üstü düşen çocuk, ağır şekilde yaralandı.

11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti

Emir H. D.'nin ilk yardımına sokak sakinleri koştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine yardıma gelen bazı sokak sakinleri, ambulans gelene kadar, kafası kanayan çocuğa tampon uyguladılar. Emir H. D., ambulansla Okmaydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti

Emir H. D.'nin birlikte oynadığı arkadaşlarından birinin annesi Sonay Saraçoğlu "Çocuğumla oynuyorlardı. Çocuğun ayağında top varmış. Onunla mücadele ederken herhalde boşluğun üzerine çıkmışlar. Oradan onu itmiş. İten çocuk' O beni çok itiyor, ben de onu ittim' demiş. Durumu biraz kötüydü" diye konuştu.

11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti

İTME ANI KAMERADA

Emir H. D.'nin bir arkadaşı tarafından itilerek boşluğa düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Sokaktaki bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntüde, Emir arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken, bir arkadaşı iterek boşluğa düşmesine neden oluyor.

11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti

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