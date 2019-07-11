11 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 11 Temmuz Perşembe günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 11 Temmuz Perşembe gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 11 Temmuz tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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02:42:11 37.3692 29.4053 7.5 -.- 1.9 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI)
02:23:47 38.9567 26.0305 8.7 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI REVIZE01 (02:23:47)
01:57:14 35.1063 24.3275 24.2 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (01:57:15)
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