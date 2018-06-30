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    11 OHAL KHK’sına daha vize

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    30.06.2018 - 20:29 | Son Güncelleme:

    ANAYASA Mahkemesi (AYM) CHP’nin OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin 11 yasanın daha ‘yok hükmünde’ sayılması aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları oybirliği ile reddetti.

    AYM kararlarında TBMM’de onaylanan 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7089, 7090, 7091, 7092 ve 7098 sayılı kanunların iptali talebi reddedildi. Böylece, bu 11 OHAL KHK’sı ‘yasa’ kabul edildi ve süreklilik kazandı. Kararlarda, KHK’ların ‘yok hükmünde’ sayılamayacakları vurgulandı ve şöyle denildi: “Dava dilekçesinde yer alan Anayasa’ya aykırılık iddialarının kanunun şekil bakımından denetimini gerektirmesi, bu denetimin ise son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususuyla sınırlı olması nedeniyle söz konusu aykırılık iddialarının incelenmesi Anayasa Mahkemesi’nin denetim yetkisi kapsamı dışında kalmaktadır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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