11 Milyon Ağaç Kampanyası bağış ücreti ne kadar? Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır?
Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Kampanyası Türkiye genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. "11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya hususunda fidan sahiplenme kadar fidan bağışı da merak edilen konulardan oldu. Peki, 11 Milyon Ağaç Kampanyası bağış ücreti ne kadar? Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
"Geleceğe Nefes Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?" sorusu son günlerde internette en fazla merak edilen konulardan oldu. Sosyal medyada da vatandaşların destek verdiği Geleceğe Nefes kampanyasında, ücretsiz fidan sahiplenenler katılım sertifikası alabiliyor. Ücretli bağışlarda ise, fidan dikme kampanyasına bedel ücreti ödenmesi gerekiyor. İşte, 11 Milyon Fidan Kampanyası başvuru ekranı ve katılım bedeli ücreti hakkında bilgiler.
GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?
11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Vatandaşlar, online site üzerinden sanal olarak fidan sahipleniyor ve sahiplenilen fidanlar farklı lokasyonlarda törenle toprağa kavuşuyor.
Toplamda 11 milyon fidan hedeflenen kampanyada şu ana kadar sahiplenilen fidan sayısı 8 milyona yaklaştı. Fidan sahiplenmek isteyen vatandaşların "gelecegenefes.com" internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
11 MİLYON FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR? BAĞIŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır. 1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.
E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.
GELECEĞE NEFES BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?
Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.
Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.
11 MİLYON AĞAÇ FİDAN SAHİPLENME İÇİN TIKLAYIN
KAMPANYA HAKKINDA TÜM AYRINTILAR
Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;
Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.
11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.
Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.
Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.
Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.
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