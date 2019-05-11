11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto şans oyununun 11 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaraların belli olması ile zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, 1217. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
Noter huzurunda MPİ tarafından yapılan kura ile, Sayısal Loto'nun 1217'nci hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 772 bin 899 lira 89 kuruş devretmişti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? Hangi illere ikramiye çıktı? İşte, Milli Piyango 11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı...
11 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişle, Sayısal Loto'nun 11 Mayıs tarihli 1217'nci hafta çekiliş sonuçları tamamlandı. Bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;
5,12,16,25,27,44
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SAYISAL LOTO GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE DEVRETTİ
Sayısal Loto oyununun 1216'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 772 bin 899 lira 89 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 5 bin 811 lira 35 kuruş, 4 bilen 3 bin 477 kişi 70 lira 55 kuruş, 3 bilen 65 bin 123 kişi 10 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.
Noter huzurunda MPİ'nin ofisinde düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun 8 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 162 bin 83 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numarlar ve iller ikramiye sahibi oldu? İşte, Sayısal Loto'nun 8 Mayıs tarihli 1216. haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.
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