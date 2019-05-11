11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama
GeriGündem 11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
11.05.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto şans oyununun 11 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaraların belli olması ile zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, 1217. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Noter huzurunda MPİ tarafından yapılan kura ile, Sayısal Loto'nun 1217'nci hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde,  6 bilen çıkmayınca, 772 bin 899 lira 89 kuruş devretmişti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? Hangi illere ikramiye çıktı? İşte, Milli Piyango 11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı... 

11 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişle, Sayısal Loto'nun 11 Mayıs tarihli 1217'nci hafta çekiliş sonuçları tamamlandı. Bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

 5,12,16,25,27,44

11 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1216'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 772 bin 899 lira 89 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 5 bin 811 lira 35 kuruş, 4 bilen 3 bin 477 kişi 70 lira 55 kuruş, 3 bilen 65 bin 123 kişi 10 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.

Noter huzurunda MPİ'nin ofisinde düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun 8 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 162 bin 83 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numarlar ve iller ikramiye sahibi oldu? İşte, Sayısal Loto'nun 8 Mayıs tarihli 1216. haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Ev basıp 3 kıza dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da vatandaşların zor anları! Bir anda bastırdı

Bakan Selçuk törene bastonla geldi