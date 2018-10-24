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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan Artan / DHA
24.10.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

11 kişinin öldüğü jet kazası ile ilgili yeni gelişme

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11 kişinin öldüğü jet kazası ile ilgili yeni gelişme

İran’da geçen Mart ayında düşen 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli uçağın iki motorunun da çarpma anına yakın zamanda durduğu, kazayla ilgili hazırlanan ön raporda belirtildi.

Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in yönetimindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu’nun hazırladığı ön raporda, TC-TRB kuyruk tescilli uçağın motorlarının çalıştığı ancak uçağın stall (uçağın havada süratsiz kalması) durumundan çıkamayıp anormal duruma girince her iki motorunun da çarpmaya yakın durduğu da belirtildi. Raporda, motorların neden durduğu ise belirtilmedi.

Olay anında uçağın mevcut irtifasının pilotun uçağın stall durumundan kurtulabilmesi için yeterli olduğu, dağlık bölgeye çarpmadan önce de uçağın kumanda kabiliyetinin olduğu raporda yer aldı. 

Ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor hazırlanacak.

Bu raporun gelecek yıl çıkması bekleniyor. Kazanın üzerinden 7 aydan fazla zaman geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cesedine henüz ulaşılamadı. 

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