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    11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasının esrarı çözülüyor... En geç 10 gün içinde...

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 06:52 | Son Güncelleme:

    İran’da düşen ve 3’ü mürettebat 11 genç kadına mezar olan Başaran Holding’e ait jet kazasının esrarı çözülüyor. Karakutular Paris’te açıldı, en geç 10 güne çözülecek, rapor ay sonuna hazır...

    Habertürk Gazetesi'nden Olcay Aydilek'in haberine göre cenazelerden 10’u, facianın ardından Türkiye’ye getirildi ve toprağa verildi. İran yönetimi, kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşının bulunması için bölgeyi karış karış bilen köylüleri seferber etti. Kaynaklar Gebeş’in naaşının bulunması için yoğun çaba harcandığını belirterek “Yakında bu konuda da bir gelişme olabileceği ümidini taşıyoruz” dedi.

    KARAKUTULAR PARİS'TE AÇILDI

    Kazayı İran soruşturuyor, Türkiye’den iki uzman da destek veriyor. Jetin üreticisi Kanada’dan da bazı uzmanlar heyete dahil oldu. Türkiye, İran ve Kanada temsilcileri uçuş verilerinin kaydedildiği FDR ile kokpitte yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR’ı, kamuoyunda bilinen adıyla karakutuları, Paris’te götürdü. Karakutular, Paris’te bu konuda uzman bir laboratuvarda açıldı ve analiz süreci başlatıldı.

    Çalışmalara heyet de eşlik edecek. Kaynaklar, karakutular üzerinde yapılan çalışmaların en geç 10 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek, “Ay sonuna kadar kazaya ilişkin bir ön raporun çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

    Etiketler: Mina Başaran , Başaran Holding , jet , karakutu , gündem
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