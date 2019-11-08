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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

11 Kasım günü saat 11.11’de 11 milyon fidan

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
11 Kasım günü saat 11.11’de 11 milyon fidan

'Geleceğe Nefes’ 11 Milyon Ağaç kampanyasının tanıtımı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından dün İstanbul’da yapıldı. Pakdemirli, “Böyle bir toplumsal mutabakatı, Cumhuriyet tarihinde çok az yaşamışızdır. 11 Kasım’da saat 11’i 11 geçe, 11 milyon fidan, 81 ilde, 2023 lokasyonda dikilecek. 11 Kasım’da sizler de birer fidan dikin” diye konuştu.

Fidanların ortalama maliyetinin 2 TL olduğunu, dikim maliyetleriyle 3 TL’ye çıkacağını söyleyen Pakdemirli, “Toplam 33 milyon lira gibi bir rakam çıkıyor. Hepsi de yerli ve milli kaynaktan temin ediliyor” diye konuştu.

Pakdemirli kampanya kapsamında Türkiye’nin iki dünya rekoru birden kıracağını da söyledi: ”232.647 adet fidan ile Endonezya’ya ait olan ‘1 saat içinde en fazla fidan dikme’ rekorunu, Çorum’da 1 saat içinde daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. Bununla birlikte bir başka rekora da halkımız da ortak olsun. 11 Kasım’da halkımızın fidan dikerken çektiği fotolardan oluşan bir dijital albüm yapılıp Guinness’e teslim edilecek.”

ERDOĞAN BAŞLATACAK

11 Milyon Ağaç kampanyasının resmi töreni, 11 Kasım Pazartesi günü Ankara Sincan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle yapılacak. Erdoğan, fidan diktikten sonra çeşitli illere canlı bağlantılar yaparak seferberliği başlatacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 11 Kasım her yıl Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacak.

11 Kasım günü saat 11.11’de 11 milyon fidan

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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