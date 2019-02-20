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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

11 kadın pilot uçuşa başladı

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11 kadın pilot uçuşa başladı

Milli Savunma Bakanı Akar’ın verdiği bilgiye göre MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı’ndan geçen yıl mezun olan 11 kadın pilot adayı uçuş eğitimine başladı. Komutanlıkta halen 31 kadın pilot adayı öğrenci var.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda pilot adayı toplam 31 kadın öğrenci bulunduğunu belirterek, “Bunlardan 11’inin 2019 yılında mezun olması beklenmektedir. 2018 yılında mezun olarak uçuş eğitimine başlayan 11 kadın pilot adayı bulunmaktadır” dedi.

CİNSİYET AYRIMI SORUSU

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Bakan Akar’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na önerge verdi. Türk Hava Kuvvetleri’nin (THK) tarihe geçecek bir karara imza attığını belirten Taşçıer, önergesinde özetle şunları kaydetti:
“THK 83 yıl sonra kadın pilot almayacağını açıklamıştır. THK başvuru kılavuzuna göre bu dönem, ‘Dış kaynaktan alınacak pilot adayları en az belirlenen dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul programlarından mezun olan erkek adaylar arasından seçilecektir’ şeklinde bir ibare eklenmiştir. 21’inci yüzyılda kadınlara yönelik böyle bir ayrımın yapılıyor olması, tarafımıza ulaşan tepkileri ve sosyal medyadaki serzenişleri göz önüne aldığımızda, kadınları, hatta tüm toplumu yaralamıştır ve verilen tepkinin ne denli yerinde ve haklı olduğu da açıktır. Alınan kararın ve sınavın iptal edilmesi söz konusu mudur? Bu durumda mevcut kadın pilotlar hakkında nasıl bir tasarrufunuz olacaktır?”

Bakan Akar, Taşçıer’in eleştirilerini ve sorularını şöyle yanıtladı: “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Hv.K.K) subay ihtiyaçları, Personel Temin ve Yetiştirme Planı esaslarına göre belirlenmektedir. Komutanlığın pilot aday subay ihtiyacını karşılamak üzere dış kaynaktan temin edilmesi planlanan pilot adayları, 2019 yılında MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı’ndan mezun olacak teğmenler ile birlikte uçuş eğitimine başlayacaktır. Dolayısıyla dış kaynaktan pilot adayı subay ihtiyacı MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı’ndan mezun olan ve olacak öğrencilerin durumu dikkate alınarak planlanmıştır.

ERKEK-KADIN AYRIMI YOK

Halihazırda, MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda pilot adayı toplam 31 kadın öğrenci bulunmakta olup bunlardan 11’inin 2019 yılında mezun olması beklenmektedir. Ayrıca, MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı’ndan 2018 yılında mezun olarak uçuş eğitimine başlayan 11 kadın pilot adayı bulunmaktadır.
Dönemsel olarak yapılan alımlar ihtiyaçlara göre belirlenmektedir. Komutanlığa yapılan temin faaliyetleri çerçevesinde erkek ve kadın personel temini hiçbir ayrım yapılmaksızın devam etmektedir. MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı, günümüz hava kuvvetleri arasındaki seçkin konumunu kadın ve erkek tüm personeli ile kazanmış olup kadın pilot personel temin ve yetiştirilmesine devam edilecektir.”

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