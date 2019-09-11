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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

11 Eylül Şans Topu çekilişleri tamamlandı! MPİ Şans Topu sonuç sorgulama

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11 Eylül Şans Topu çekilişleri tamamlandı! MPİ Şans Topu sonuç sorgulama

Çarşamba günleri çekilişi tamamlanan Şans Topu oyununun 952. hafta sonuçları açıklandı. Bir haftalık bekleyişin ardından Şans Topu'nda hangi numaraların ikramiye kazandırdığı, Milli Piyango İdaresi (MPi) tarafından noter huzurunda yapılan kura sonucu ilan edildi. Peki, Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde talihli numaralar hangileri oldu? İşte, 11 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları...

11 Eylül 2019 tarihli Şans Topu çekilişleri saat 21:15'te yapılan canlı çekilişin ardından belli oldu. MPİ'nin internet sitesinde yapılan canlı çekiliş sonrası, zengin olma hayali kuran vatandaşlar, bu hafta ikramiye tutarını ve büyük ikramiye miktarını sorgulamaya başladı. İşte, heyecanla beklenen Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar.

11 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, 11 Eylül tarihli Şans Topu çekilişinde şu numaraların ikramiye kazandırdı;

6-8-19-27-34+4

11 Eylül Şans Topu çekilişleri tamamlandı MPİ Şans Topu sonuç sorgulama

MPİ ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3 bin 880'er lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 416'şar lira, 4 bilen 2 bin 839 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 186 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 80 bin 636 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 532 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 209 bin 582 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 715 bin 799 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 902 bin 184 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 502 bin 925 lira aktarıldı.

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