11 Eylül Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 11 Eylül Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 11 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 11 Eylül tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:41:19 38.0393 26.8842 7.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:42:35 37.8735 29.6455 8.6 -.- 1.8 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
04:16:15 38.9583 27.0472 13.9 -.- 2.0 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR)
04:13:16 40.2115 27.8573 14.0 -.- 2.1 -.- CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR)
04:05:46 38.4477 39.3580 9.4 -.- 2.1 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
03:45:22 41.0438 43.9373 5.0 -.- 3.2 3.3 AZERBAYCAN
03:17:37 39.1640 29.0342 5.5 -.- 3.0 2.8 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
03:13:30 36.4657 28.7580 1.1 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ
02:42:58 40.1488 24.9200 12.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
02:09:46 40.0763 24.5613 12.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
02:00:17 39.9940 24.4632 22.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
01:46:17 39.9560 24.5430 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:38:58 40.4973 27.0358 9.7 -.- 1.5 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
01:10:03 38.7502 26.5698 11.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
01:00:42 38.0117 26.8472 10.1 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
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