11 Eylül Çarşamba günü yağmur yağacak mı? En son hava durumu bilgileri
Günün hava durumu raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Eylül tarihi için kuvvetli rüzgar ve bazı bölgeler dahilinde yağış uyarısında bulundu. Yağışın daha çok yurdun doğu kesimlerini etkileyeceğini aktaran MGM, kuvvetli rüzgarın ise Marmara Bölgesi'nde saatte 50 kilometre hıza kadar çıkacağını aktardı. İşte, 11 Eylül Çarşamba gününe dair hava durumu bilgileri
11 Eylül Çarşamba günü yağmur yağacak mı ve hava nasıl olacak sorularına yanıt arayan vatandaşlar, MGM'nin yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, 11 Eylül Çarşamba gününe hava durumu raporu ve detaylı bilgiler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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