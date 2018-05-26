11 bin yıllık 'Urfa Adamı'nın evini yıkıyorlar

ŞANLIURFA merkezde Balıklıgöl’e çok yakın mesafede 1993 yılında bulunan ünlü “Urfa Adamı” heykelinin çıktığı arkeolojik sit alanında arazi sahiplerince kaçak hafriyat çalışmalarına başlandı. Göbeklitepe’nin devamı olduğu düşünülen alanda yapılan kaçak çalışma tepki çekti. Fotoğraflarda araziden çok sayıda çakmaktaşının çıkarıldığı anlaşıldı.



KAÇAK KAZI

Neolitik dönem bulguları da etrafa saçıldı. Kaçak kazı, 3. Milli Kültür Şurası - Kültür Varlıkları, Arkeoloji ve Müzecilik Komisyonu Başkanı ve Arkeolog Nezih Başgelen tarafından tesadüfen fark edildi. Başgelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Müzesi’ne durumu bildirdi. Özel mülkiyetteki sit alanında yapılan kaçak kazının durdurulması için Şanlıurfa Müzesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun acil müdahale etmesi bekleniyor. Müze yetkilileri durumu koruma kuruluna rapor ettiklerini bildirdi. Göbeklitepe ile benzer bulgular veren hafriyatın acilen durdurulması gerektiğini söyleyen Nezih Başgelen, yaşananları Hürriyet’e değerlendirdi:



HEM DE ACİLEN

“Söz konusu arazinin içinden 1997 yılında Yeni Yol Caddesi’nin açılması ile oluşan kesitte Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nin yürüttüğü çalışma burada Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e, yaklaşık 11 bin yıl öncesine ait bir yerleşimin varlığını kanıtlamıştı. 1995 yılında rastlantı sonucu bulunan Urfa Adamı Heykeli bu bölgeden gelmekte. Sıraladığımız az sayıdaki veri dahi Yeni Mahalle’deki yerleşimin Göbeklitepe’den bildiğimiz kültürün bir parçası olduğunu göstermektedir. Bulunuşundan bir süre sonra, başta National Geographic dergisi olmak üzere dünyanın en eski heykeli olarak tanıtılan Urfa Heykeli, Yeni Mahalle’yi bu yerleşmeler içerisinde ayrı bir yere koymaktadır. Tüm bu veriler Yeni Mahalle’nin Göbeklitepe ile birlikte yerleşik hayatın başlangıcı, göçebeliğin üretici yaşam biçimine dönüşümü ve dünyanın bilinen en eski anıtsal yapılarının Şanlıurfa’da olduğunun kanıtlarını oluşturmaktadır. Şanlıurfa Müzesi tarafından acilen durdurulması gerekmektedir.”



M.Ö. 9500'DEN

M.Ö. 9500’lü yıllara tarihlenen ve “dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk insan heykeli” olarak bilinen 180 santimetre boyundaki ‘Urfa Adamı’ heykeli, Şanlıurfa Müzesi’nde özel olarak ayrılan bir bölümde sergileniyor. Heykelin bulunduğu arazi oldukça büyük önem taşıyor. Eski Göbeklitepe Kazı Başkanı Klaus Schmidt de Şanlıurfa Yeni Yol mevkisinde bulunan yontunun yakınında, bir yol kesitinde ayırt edilen yapı kalıntıları ve yontmataş aletlerden yola çıkarak Balıklıgöl çevresinde Neolitik döneme ait Nevali Çori ve Göbekli Tepe gibi büyük boyutlu yontularla donatılmış bir yerleşimin bulunduğunu iddia etmişti.