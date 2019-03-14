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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol ERDAL/EMİRGAZİ (Konya), (DHA)
14.03.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

11 aylık Nisan bebeğin kahreden ölümü

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KONYA’nın Emirgazi ilçesinde 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı’nın cansız bedeni, evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulundu. Bebeğin, annesi ahırda hayvanlara yem verirken emekleyerek evden çıkıp, çukura düştüğü üzerinde duruluyor.

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  • 11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu
  • 11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu
  • 11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu
  • 11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kale Mahallesi’ne bağlı Hamdiler Yaylası’nda meydana geldi. Selda Bayrakçı (28), bebeği Nisan Düriye'yi evde bırakıp hayvanlara yem vermek için ahıra indi.

Bir süre sonra geri dönen Bayrakçı, kızını evde bulamadı. Kızını aramaya çıkan Selda Bayrakçı, Nisan Duriye'yi evin arkasında üstü açık, içerisinde bir miktar su bulunan atık su çukurunda hareketsiz buldu. Eşi tarlada çift süren Selda Bayrakçı, kayınbiraderi Zafer Bayrakçı’dan yardım istedi. Zafer Bayrakçı, yeğenini sudan çıkararak Emirgazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorların yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Evin giriş kapısının açık, 2 metre derinliğindeki çukurla mesafenin ise yaklaşık 16 metre olduğu tespit edildi. Evden emekleyerek çıkıp, çukura düştüğü üzerinde durulan minik Nisan'ın cansız bedeni, otopsi için Konya’ya gönderildi.

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