11 Aralık Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 965. Şans Topu çekiliş sonucu
11 Aralık Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrası ilan edilecek. Noter huzurunda gerçekleşecek olan 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarının hemen ardından ikramiyenin hangi illere isabet ettiği açıklanacak. Peki, 11 Aralık Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 964. çekilişte 872 milyon lira veren Şans Topu 11 Aralık sonuçları için detaylı bilgiler
Şans Topu 11 Aralık sonuçları, Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda kurumun Galatasaray şubesinde gerçekleştirilecek. Camekanlı bir ortamda gerçekleşmesi dolayısıyla canlı olarak izlenebilecek olan 11 Aralık Şans Topu sonuçları, internet üzerinden de takip edilebilecek. İşte, 965. hafta şans topu çekilişi hakkında detaylı bilgiler
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11 Aralık Şans Topu sonuçları, 21.15'te gerçekleşecek olan çekilişin ardından sonuçları ile kamuoyunun erişimine açılacak.
Bir haftaya ait oyunda 5+1 bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta 5+1 numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz.
Dördüncü haftada da 5+1 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı (olmaması halinde 4+1 numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.
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