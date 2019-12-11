11 Aralık Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 965. Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu 11 Aralık sonuçları, Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda kurumun Galatasaray şubesinde gerçekleştirilecek. Camekanlı bir ortamda gerçekleşmesi dolayısıyla canlı olarak izlenebilecek olan 11 Aralık Şans Topu sonuçları, internet üzerinden de takip edilebilecek. İşte, 965. hafta şans topu çekilişi hakkında detaylı bilgiler

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Aralık Şans Topu sonuçları, 21.15'te gerçekleşecek olan çekilişin ardından sonuçları ile kamuoyunun erişimine açılacak.

Bir haftaya ait oyunda 5+1 bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta 5+1 numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz.

Dördüncü haftada da 5+1 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı (olmaması halinde 4+1 numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.