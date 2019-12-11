11 Aralık Çarşamba günü kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yatırımcıların gündeminde yer aldı. Ekonomi grafiklerini gün boyu takip eden vatandaşlar, çarşamba akşamı gram ve çeyrek altının kapanışta ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, 11 Aralık Çarşamba günü kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Tam altın ne kadara satılıyor? İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları.
Haftaya yükselişte başlayan altının gram fiyatı, çarşamba sabahında da değer kazancını sürdürdü. 273,7 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı piyasaların kapanmasının ardından Kapalıçarşı'ya yansıdı. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Yarım altın ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.824,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 273,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,80 274,00 273,60 273,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.804,00 1.825,00 1.803,00 1.824,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 250,00 254,00
Lira(Tam) Ziynet 1.763,00 1.783,00 1.762,00 1.782,00
Yarım Ziynet 882,00 892,00 881,00 891,00
Çeyrek Ziynet 441,00 446,00 440,00 445,00
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