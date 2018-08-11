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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.08.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

11 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sorgulama sayfası

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11 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve kazanan şanslı numaralar açıklandı. MPİ'nin Ankara'daki genel merkezinde yapılan çekiliş sonrası 9 haftadır devreden büyük ikramiye bu hafta sahiplerini buldu. Peki, Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu? İşte, 11 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekilişi sorgulama sayfası...

Bu akşam Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı vardı. Sayısal Loto'nun 1139. haftasında noter huzurunda Ankara'da yapılan çekiliş sonrası kazanan talihli numaralar belli oldu. Büyük bir heyecanla 11 Ağustos 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişini takip eden vatandaşlar da çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

11 AĞUSTOS 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla sadece Cumartesi günleri oynanan Sayısal Loto şans oyunu artık çarşamba ve cumartesi günü oynanacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu kapsamda haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi de tamamlandı. İşte, yapılan çekiliş sonrası kazanan şanslı numaralar...

Saat 21.15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları şunlar oldu; 9 - 15 -  16 -  21 - 32 - 33 

Çekiliş sonrası 6 bilen 2 talihli kişi başına 8.625.853,15 TL ikramiyenin sahibi olurken, büyük ikramiyeler İstanbul Bahçelievler ile İzmir Bornova'ya çıktı. 

11 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sorgulama sayfası

11 AĞUSTOS 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON YAPILAN ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto'nun 8 Ağustos'ta yapılan en son yapılan çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.

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