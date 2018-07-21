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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.07.2018 - 01:31, Son Güncelleme:

1084 metrede tarihi yağma

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
1084 metrede tarihi yağma

MANİSA ve İzmir sınırları içinde kalan Yunt Dağı’nın zirvesindeki Kibele Tapınağı’nı delik deşik eden defineciler, keçilerin bile zor çıktığı Mamurt Kale ve Kibele kutsal alanını yağmaladı.

Yunt Dağı antik dönemde önemli bir merkez durumundaydı. İon Birliği’ni oluşturan Kyme, Larissa, Neontheikhos, Temnos, Killa, Notion, Aigiroessa, Pitane, Myrina, Gryneion ve de Aigai şehirleri de Yunt Dağı etrafına yayılmıştı. Bu şehirler arasında Aigai yüksek surları, güvenli coğrafyası ile ayakta kalmayı başaran en önemli şehirdi. En yakın mesafedeki Anadolu Ana Tanrıçası Kibele Tapınağı bu şehirlerde yaşayanların kutsal alanıydı.

HARÇSIZ İNŞA EDİLDİ
Tapınağın Hellenistik dönemde M.Ö. 3. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin ediliyor. Ünlü antik dönem tarihçisi Strabon’a göre Ana Tanrıça onuruna Pergamon Krallığının kurucusu Philetairos tarafından granit ve büyük kesme kütle taşlardan harçsız olarak inşa edildi. Bugün Mamurt Kale olarak bilinen yerde, sur duvarları yıkıntıları arasında tapınak kalıntıları bulunuyor. Büyük kesme granit parçalar, büyük gövdeli sütunlar, sütun ayakları, alınlık parçaları harabe halde etrafa saçılmış durumda. Tapınağın 17. yüzyılda depremde yıkıldığı düşünülüyor. 1910’da Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Alexander Conze ve Paul Schazmann’ın kazı çalışmaları sırasında ele geçen buluntular tapınağın mimari bakımdan Pergamon kutsal alanı Athena Tapınağı ile birebir benzerlik gösteriyor.

KÖSTEBEK YUVASI GİBİ
Tapınak Yunt Dağı’nın 1084 metredeki zirvesine inşa edildi. Sarp kayalık bölgedeki tapınak defineci tehdidi altında. Yasak olmasına rağmen defineciler coğrafi zorluklara rağmen alet edevatları da taşıyarak dağlık alana ulaşmayı başarıp Mamurt Kalesi ve tapınak alanını köstebek yuvasına çevirdiler. Tapınağa en yakın mesafedeki Aigai Antik Kenti Bilimsel Kazı Başkanı Prof. Yusuf Sezgin gelen bir ihbar üzerine gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Sezgin, binlerce yıllık geçmiş barındıran ve Anadolu tarihi için çok önemli bir arkeolojik alanın definecilere terk edilmeyecek kadar kıymetli olduğunu belirterek koruma altına alınmasını istedi.

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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