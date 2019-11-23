108 metrekare milli halı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Ekvator Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma’yı makamında kabul etti.
Kabulde Büyükelçi Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Puma Puma’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde gazetecilere, “Arkadaşlar bu halı yeni. 108 metrekare, yerli ve milli” diyerek tören salonuna yeni serilen halıyı göstedi.
Erdoğan önceki gün halıyı dokuyan Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını da kabul etmişti.
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