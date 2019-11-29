107 yıl sonra ezan sesi... Ohrıd incisine kavuştu
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Kuzey Makedonya’nın Ohrid kentinde yürüttüğü restorasyon çalışmalarıyla 1573 yılında ibadete açılan tarihi Ali Paşa Camisi eski ihtişamına kavuştu.
Restorasyonu tamamlanan Ali Paşa Camisi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kuzey Makedonya İslam İşbirliği Başkanı Süleyman Recepi, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve Ohrid Müftüsü Samet Haydar’ın katıldığı törenle açıldı. 1912 yılında Balkan Savaşı sırasında yıkılan tarihi caminin yeniden yapılan 32.5 metrelik minaresinden 107 yıl sonra ilk kez ezan sesi yükseldi. Bakan Yardımcısı Demircan, “Türkiye ve Kuzey Makedonya olarak farklı ülkeleriz. Lakin gönlümüzün de ve mescidimizin de ülkesi yoktur. Gönlümüz birdir, mescidimiz birdir. Ohrid Ali Paşa Camisi farklılıkları birlik potasında erittiğimizin nişanıdır. Bugüne kadar öyle gelmiştir, ebediyete kadar da öyle gidecektir” dedi.
14 MİLYON HARCANDI
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de caminin restorasyonu için 14 milyon lira harcandığını söyledi. Ertem, “Camiye sonradan yapıldığı tespit edilen ve kiremitlerle yükselen iki katı restorasyon sırasında yıkıldı ve orijinal haline getirildi. Yapısı güçlendirildi. Çatısına ilk yapıldığı şeklindeki gibi kurşun örtü yapıldı. Duvarları kazınarak yenilendi ve o dönemin belgelerine uygun olarak kalem işleri uygulandı. Çevre düzenlemesi yenilendi ve mermerden şadırvan inşa edildi. En önemlisi 1912 yılında Balkan Savaşı sırasında yıkılan 32 metrelik minaresi yine o döneme ait belgeler ve yazıtlar dikkate alınarak yeniden yapıldı” dedi.
1573’TE YAPTIRILDI
Ohrid Ali Paşa Camisi, 1573’te Süleyman Paşa tarafından yaptırıldı. 1823’te Belgrad Veziri Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldığı için onun adıyla anılan cami, Vezir Ali Paşa Cami Vakfı’na kayıtlı. İbadethanenin restorasyonu ile yeniden yapılan minaresi, 107 yıl önce yıkılmıştı. Tarihi cami 1968 yılında koruma altına alındı. 14 Haziran 2016’da Kuzey Makedonya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nca onaylanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına 22 Mart 2017’de başlandı. Tüm restorasyon çalışmaları geçen ay tamamlandı.
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