101 bin 500 karar verildi

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun, 2019 yılı faaliyet raporu Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. Raporda, FETÖ üyeliği iddiasıyla ihraç edilenlerin itirazları değerlendirilirken komisyonun temel yaklaşımının “örgütün emir ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespiti” olduğu açıklandı. FETÖ tarafından mağdur edilenlerin, ortak kullanılan ADSL hatları ve yakınlara verilen cep telefonu hatları üzerinden ByLock kullanılması gibi durumlarla, “örgütün tuzağına” düşen kişilerin haklarının iadesi yönünde çalışıldığı belirtildi.

Komisyonun, “örgütle iltisaklı gazeteye abonelik ödemesi”, “üst amir kanaati” ve “kapatılan iltisaklı derneğe üyeliği” tek başına başvuruya “ret” gerekçesi olarak değerlendirmediği de bildirildi.

73 SAYFALIK RAPOR

73 sayfalık rapora göre, 126 bin 300 başvuru yapıldı. İki yıl içinde başvurulardan yüzde 80’i sonuçlandırıldı. 2019 sonu itibariyle 98 bin 300 başvuruda karar verildi. Bu yıl başında 3 bin 200 dosyayı daha karara bağlayan komisyondan çıkan karar sayısı 101 bin 500’e ulaştı. 31 Ocak itibariyle 10 bin 200 kabul, 91 bin 300 ret kararı olmak üzere 101 bin 500 dosyada karar verildi. Kalan 24 bin 800 dosyanın bu yıl içerisinde sonuçlanması hedefleniyor.

63 BAŞLIKTA SORGULAMA

Raporda, başvuruların incelenmesi ve karar süreci hakkında ayrıntılı bilgi verildi. ‘Başvuru İnceleme Sistemi’nde 20’den fazla kurumdan temin edilen bilgilerin yer aldığı, 63 ayrı başlıkta sorgulama yapıldığı kaydedildi. Her bir başvuru dosyasında, kişinin beyanlarından yola çıkarak ihraç sebeplerine dair bilgi ve belgelerin esas veri kaynağından temin edilerek incelendiği belirtildi. Komisyonun değerlendirmesindeki temel yaklaşımın “örgütün emir ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin” tespiti olduğu vurgulandı.