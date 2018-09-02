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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.09.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

1000 polisle operasyon

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1000 polisle operasyon

Bursa’da ahlak polisi bin kişiyle huzur operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında eğlence mekanlarına da baskın yapan polisler kimlik kontrolü yaptığı sırada mekanlardaki gençler kendileri şarkı söyleyip eğlenmeye devam etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği yaklaşık bin polis memurunun katılımıyla huzur operasyonu yaptı.

Yollarda trafik uygulaması yapan ekipler eğlence mekanlarını da kontrol etti. Sigortasız personel veya yabancı uyruklu personel çalıştıran mekanlara para cezası kesilirken bir gece kulübünde çalışan 2 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

1000 polisle operasyon


Kentteki eğlence mekanlarına da baskın yapan asayiş polisi mekanlardaki personellerin ve müşterilerin kimliklerini kontrol etti. Pavyon ve gazino tarzı mekanların yanı sıra gece kulüplerine de bakan ekipler özellikle yabancı uyruklu kadın çalıştıran mekanları denetledi. Toplam 10 mekana baskın yapan ekipler, çalışan 150’den fazla personelin kimlik bilgilerini ve çalışma sigortalarını kontrol etti. Kontrollerde 8 personelin sigortasız olduğu tespit edildi. Sigortasız personel çalıştıran mekanlara adli para cezası kesildi. Bir gece kulübünde çalıştırılan 2 yabancı uyruklu kadın ise gözaltına alındı.

Öte yandan polisin baskını sırasında kimliklerini teslim eden gençler kimlik bilgileri kontrol edilirken istifini bozmadan kendi şarkılarını söyleyerek eğlenmeye devam etti. Eğlence mekanlarında eğlenen bazı vatandaşlar ise kimliklerini vermek istemeyerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere karşı çıktı. Polis ekipleri kendilerine karşı çıkmak isteyen vatandaşlara baskın hakkında bilgi vererek herhangi bir sorun çıkmayacağını herkesin eğlenmesine devam edebileceğini söyleyerek sakinleştirdi.


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