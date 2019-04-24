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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri1000 kişilik ekip, 100 TIR dolusu dekor... 11 günde 4 muhteşem düğün!
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DHA
24.04.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

1000 kişilik ekip, 100 TIR dolusu dekor... 11 günde 4 muhteşem düğün!

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1000 kişilik ekip, 100 TIR dolusu dekor... 11 günde 4 muhteşem düğün!

Antalya'da 11 günde yapılacak 4 Hint düğünü için 100 TIR dolusu dekor, sahne, ses ışık ve görüntü sistemi kullanılacak.

Hint grup pazarında faaliyet gösteren Inventum Global'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi ve Kemer ilçesindeki otellerde 4 büyük düğün organizasyonu gerçekleştirilecek. Düğün sahiplerince isim bilgileri ve düğün bütçelerinin açıklanmasının istenmediği törenler için davetliler, hazırlanan görsel şovlar eşliğinde eğlenecek.

1000 kişilik ekip, 100 TIR dolusu dekor... 11 günde 4 muhteşem düğün

Düğünlerin uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere tüm koordinasyonunu gerçekleştiren Inventum Global, 4 organizasyonda tedarikçileriyle yaklaşık 1000 kişilik ekiple hizmet verecek. Her etkinlik için daha önce görülmemiş konseptler kullanılacak. Düğün organizasyonları için 100 TIR dekor, sahne, ses, ışık ve görüntü sistemi kullanılacak.

1000 kişilik ekip, 100 TIR dolusu dekor... 11 günde 4 muhteşem düğün

Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan ve gizlilik içinde sürdürülen düğünler için Türkiye, Hindistan ve Dubai'den profesyonel çekim ve prodüksiyon ekipleri, teknik ekipler, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri çalışıyor. Binlerce çiçekle dizayn edilen mekanlardaki düğünlerde, günün farklı saatlerinde şovlar, ses ve ışık gösterileri, seremoniler ve törenler ile konuklara unutulmaz deneyim yaşatılacak.

1000 kişilik ekip, 100 TIR dolusu dekor... 11 günde 4 muhteşem düğün

Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak, Hint pazarında aralıksız devam eden pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. Üst üste, 11 günde 4 düğün organizasyonu gerçekleştireceklerine dikkat çeken Özpak, "Yüksek bütçeli bu 4 düğün sonrasında diyebilirim ki artık Türkiye Hint düğün pazarında çok daha iyi bir noktadadır. Yakın bir gelecekte Türkiye, Hint düğün pazarında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında en üst sırada olacaktır. Biz buna inanıyoruz" dedi.

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