1000 kilometrekareyi temizledik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban ile üye olmasa da etkinliklere katılan Türkmenistan’ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

HAREKÂTIN İKİ AMACI

“PKK/YPG, DEAŞ, FETÖ gibi şer şebekelerinin varlığıyla güvenlik alanındaki işbirliğimizin ehemmiyeti artmıştır. Suriye’de son 8 yılda yaşadıklarımız ise bir terör örgütü eliyle diğerinin tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Ülke olarak, PKK/YPG terör örgütünü tasfiye etmeye yönelik 9 Ekim tarihinde çok önemli bir adım attık. Barış Pınarı harekâtımızın iki önemli amacı vardır; bunlardan ilki Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Harekâtın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap’ın kendi ülkelerine, kendi vatanlarına huzur-u kalple dönebilmelerini sağlamaktır. Bunun dışında da 350 bin civarında yine Suriyeli Kürt’ü ülkemizde misafir etmekteyiz.

Bugün harekâtın 7’nci günündeyiz. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda tüm dünya ile paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. İnşallah kısa zamanda Münbiç’ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz. (Afrin, Cerablus ve Azez’de olduğu gibi burada da uluslararası destekle altyapı okul, hastane ve konut projeleriyle istikrarı sağlayacaklarını anlatarak) Suriye’nin kuzeyi Barış Pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

İYİ DOST VURGUSU

Atamız Dede Korkut’un dediği gibi; ‘İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir.’ Türkiye’nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü dayanışma bekliyoruz. Operasyonun başladığı andan itibaren Türkiye’ye destek veren tüm liderlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan FETÖ örgütüyle mücadelede ülkemize desteği sürdürmenizi istirham ediyoruz.

Azerbaycan’ın öz toprağı Yukarı Karabağ ve çevresinin Ermenistan’ın işgali altında olması, 1 milyon kardeşimizi evlerinden, yurtlarından uzakta kaçkın olarak yaşamak zorunda bırakmıştır. Yukarı Karabağ sorunun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Türk dünyasının asli parçası olan Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün mağduru olmayı sürdürüyor. Beklentimiz Kıbrıslı Türklere haksız izolasyon ve ambargonun kırılmasına yardımcı olmanızdır.”

KONSEY’DENBARIŞ PINARI’NA DESTEK BİLDİRİSİ

TÜRK Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı harekâtına destek kararı yer aldı. Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, harekâtla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Türk Konseyi, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtının terörizmle mücadeleye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir.”