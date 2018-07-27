1000 kamyon hafriyat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri1000 kamyon hafriyat
GeriGündem 1000 kamyon hafriyat
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Eyüp SERBEST - İSTANBUL
27.07.2018 - 00:34, Son Güncelleme:

1000 kamyon hafriyat

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
1000 kamyon hafriyat

Beyoğlu Sütlüce’de dört katlı binayla birlikte bir de gecekondunun çöktüğü ortaya çıktı. Çökmeye neden olan temel kazısı, yaklaşık 1000 kamyon hafriyat dökülerek kapatıldı. İstinat duvarının ve bina enkazının altında kalan 750 bin TL’lik iş makinesi de böylece 20 bin ton toprağın altına gömülmüş oldu.

16
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sütlüce’deki yıkımın ardından çalışmalara başlayan teknik ekip, Haliç’in su seviyesinin altına inen temel çukurunun kapatılmasına ve yeni bir istinat duvarı yapılmasına karar verdi. Önceki gün başlayan hafriyat dökme çalışmalarıyla birlikte temel çukuru kapatıldı. Hafriyat kamyonları dün de peş peşe temelin bulunduğu yere moloz dökmeye devam etti. Her biri 20 ton moloz taşıyan 1000 kamyonla yol hizasından yaklaşık 5 metre yüksekte dolgu yapıldı.

‘ÇÖKER DİYE ÇALIŞMADIK’

Tonlarca hafriyatın altına gömülen iş makinesinin sahibi Yavuz Alkan, yaşananları şöyle anlattı: “İki gün boyunca çok şiddetli yağmur yağdı. Perdelerin hareketinden ve su baskısından dolayı istinat duvarı çöktü. İş makinemiz de altında kaldı. İstinat duvarındaki oynamayı hissettiğimizden temele çalışmak için inmemiştik. İki gündür çalışmıyorduk. Paletli makinenin titreşimi duvarın yıkılmasına neden olabilir diye çalıştırmıyorduk. Perde betondaki hareketlenmeyi saat 08.30 gibi gördük. Çok sürmedi. 25 dakika içerisinde istinat duvarı çöktü. Proje müdürü ile şantiye şefi sürekli kontrol ediyordu. Bir risk olsaydı müdahale ederlerdi. Deniz seviyesiyle eşit seviyedeydik ama zeminden çok su kaynaması yoktu. Aşağıda su motoru vardı. Perdenin arkasında su yığıntısı vardı. Çökme sebebi de o zaten. Su, kanal ve toprağa sızan yağmur suları nedeniyle birikmişti.”

1000 kamyon hafriyat

BİR DE ÇÖKEN GECEKONDU VAR

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, binanın yanındaki bir gecekondunun da çöktüğünü açıkladı. Demircan, “7 bina boşaltıldı, bu binalarda 72 bağımsız bölüm var. Buradaki 38 aile misafirimiz, 34 aile de yakınlarının yanında kalıyor. 7 aile evsiz kaldı. Bu binalardaki kiracılarımıza kira yardımı ve acil ihtiyaçları için bir nakdi yardım, bir de evlerini yeniden kurmaları için eşya yardımını planladık. Mühürlenen binalarla ilgili karar teknik ekibin raporunun ardından verilecek” dedi.

‘KASITLI YAPTILAR’ İDDİASI

Evi mühürlenen bir vatandaş, “Olayda biraz da kasıt var” iddiasında bulundu. İnşaat sahiplerinin temel kazısından önce arkadaki binayı satın almak istediklerini belirten aynı kişi, şöyle dedi: “Bina sahipleri satmak istemedi. Şimdi mahalleyi satın alırlar.”

Sütlücede yıkılan bina ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Sütlüce'de yıkılan bina ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Torba yasa geçti: Sağlıktan bahis oyunlarına yeni düzenlemeler

Erdoğan: Dayanışmamız kıskandırıyor

Pastör tehdidine Ankara’dan rest

1000 kamyon hafriyat