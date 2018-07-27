1000 kamyon hafriyat
Beyoğlu Sütlüce’de dört katlı binayla birlikte bir de gecekondunun çöktüğü ortaya çıktı. Çökmeye neden olan temel kazısı, yaklaşık 1000 kamyon hafriyat dökülerek kapatıldı. İstinat duvarının ve bina enkazının altında kalan 750 bin TL’lik iş makinesi de böylece 20 bin ton toprağın altına gömülmüş oldu.
Sütlüce’deki yıkımın ardından çalışmalara başlayan teknik ekip, Haliç’in su seviyesinin altına inen temel çukurunun kapatılmasına ve yeni bir istinat duvarı yapılmasına karar verdi. Önceki gün başlayan hafriyat dökme çalışmalarıyla birlikte temel çukuru kapatıldı. Hafriyat kamyonları dün de peş peşe temelin bulunduğu yere moloz dökmeye devam etti. Her biri 20 ton moloz taşıyan 1000 kamyonla yol hizasından yaklaşık 5 metre yüksekte dolgu yapıldı.
‘ÇÖKER DİYE ÇALIŞMADIK’
Tonlarca hafriyatın altına gömülen iş makinesinin sahibi Yavuz Alkan, yaşananları şöyle anlattı: “İki gün boyunca çok şiddetli yağmur yağdı. Perdelerin hareketinden ve su baskısından dolayı istinat duvarı çöktü. İş makinemiz de altında kaldı. İstinat duvarındaki oynamayı hissettiğimizden temele çalışmak için inmemiştik. İki gündür çalışmıyorduk. Paletli makinenin titreşimi duvarın yıkılmasına neden olabilir diye çalıştırmıyorduk. Perde betondaki hareketlenmeyi saat 08.30 gibi gördük. Çok sürmedi. 25 dakika içerisinde istinat duvarı çöktü. Proje müdürü ile şantiye şefi sürekli kontrol ediyordu. Bir risk olsaydı müdahale ederlerdi. Deniz seviyesiyle eşit seviyedeydik ama zeminden çok su kaynaması yoktu. Aşağıda su motoru vardı. Perdenin arkasında su yığıntısı vardı. Çökme sebebi de o zaten. Su, kanal ve toprağa sızan yağmur suları nedeniyle birikmişti.”
BİR DE ÇÖKEN GECEKONDU VAR
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, binanın yanındaki bir gecekondunun da çöktüğünü açıkladı. Demircan, “7 bina boşaltıldı, bu binalarda 72 bağımsız bölüm var. Buradaki 38 aile misafirimiz, 34 aile de yakınlarının yanında kalıyor. 7 aile evsiz kaldı. Bu binalardaki kiracılarımıza kira yardımı ve acil ihtiyaçları için bir nakdi yardım, bir de evlerini yeniden kurmaları için eşya yardımını planladık. Mühürlenen binalarla ilgili karar teknik ekibin raporunun ardından verilecek” dedi.
‘KASITLI YAPTILAR’ İDDİASI
Evi mühürlenen bir vatandaş, “Olayda biraz da kasıt var” iddiasında bulundu. İnşaat sahiplerinin temel kazısından önce arkadaki binayı satın almak istediklerini belirten aynı kişi, şöyle dedi: “Bina sahipleri satmak istemedi. Şimdi mahalleyi satın alırlar.”
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