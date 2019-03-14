1000 askeri öğrenciyi uzaklaştırmışlar
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi’nde, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yaklaşık 1000 askeri öğrencinin, FETÖ üyesi komutanları tarafından korkutularak ve sindirilerek okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, isimleri tespit edilen eski askeri öğrencilerin, mağdur sıfatıyla ifadeleri alınacak.
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