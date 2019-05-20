100 yıllık gurur

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde dün ilki yapılan etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldü. 19 Mayıs coşkusu dün sabah Samsun Atatürk Anıtı’nda başladı. Ardından Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi. Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde milli mücadeleyi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını canlandırdı. Milli mücadele ateşinin yakıldığı Tütün İskelesi’ndeki 100. yıl törenleri, siyasi liderlerin buluştuğu görkemli programla devam etti.

LİDERLERLE TEK TEK TOKALAŞTI

Törenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, bakanlar ve devlet erkanı katıldı. Erdoğan’ın resmi kutlama programına davet ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise devletin zirvesini buluşturan kutlama programında yer almadı. Erdoğan, tören alanına gelişinde yerine oturmadan önce protokolde yan yana oturan tüm liderlerle tek tek tokalaşarak selamlaştı. Erdoğan’ın törenler sırasında sık sık solunda oturan Oktay ve Bahçeli ile sohbet etmesi dikkat çekti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mehteran gösterisi izlendi.





81 İLDEN BAYRAK VE TOPRAK GELDİ

Daha sonra Piri Reis Gemisi ile 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkarak Samsun’a gelen 182 genç, 81 ilden getirdikleri toprak ve Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Erdoğan, gençlerin getirdiği ay-yıldızlı bayrağı üç kez öperek alnına götürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, daha sonra Solo Türk’ün 19 Mayıs özel gösterisini izledi. Tören kapsamında Türk Yıldızları da bir gösteri yaptı. Erdoğan ve tüm liderler törenin sonunda Tütün İskelesi’nde bulunan Bandırma Vapuru’nun maketinin olduğu yere giderek hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ile Bahçeli, daha sonra ‘1919 Bitmeyen Yolculuk’ Drama Sahne Gösterimi final programında gençlerle buluştu.

Samsun Tekkeköy’deki Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen iftarda gençler ve sporcular bir araya gelen Erdoğan, şöyle konuştu: “Buradaki her bir kardeşimin, 19 Mayıs´ta verilen mesajı son nefesine kadar taşıyıp gelecek kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum. Sevgili genç kardeşlerim unutmayın, her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye´nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır” diye konuştu.

ERDOĞAN: 19 MAYIS RUHU ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE YAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim ruhunun Türkiye’nin her köşesinde yaşadığını belirterek, “Bu tür yıldönümleri köklü bir muhasebe hem de gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesidir” dedi. Samsun Tütün İskelesi’nde yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl törenlerinde gençlere seslenen Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

CUMHURİYET’LE TAZE BİR NEFES

“Söğüt’te toprağa dikilen Osmanlı çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta 7 iklimde şanla şerefle gururla bayrağımızı dalgalandırmıştır. Osmanlı’nın takati kesildiğinde de yerini taze bir nefes alarak Cumhuriyetimiz almıştır. Gazi Mustafa Kemal bir asır önce bugün herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı’nın en gelecek vaat eden subaylarından biri olarak ayak basmıştır. Aslında ismi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da devletimiz hep tektir. Cumhurbaşkanlığı forsu işte bu kadim tek devlet anlayışının remzidir.

SOYKIRIM MİLLETİN SİCİLİNDE YOK

Ne sömürgeciliğin ne soykırım ne de zulmün ne de başka herhangi utancın bu milletin sicilinde yeri yoktur. Son iki asrımız büyük acı ve kayıplarla geçmiş olmasına rağmen bu duruşumuzdan en küçük bir taviz vermedik. Osmanlı Balkanlar’dan çekilirken tarihin en büyük soykırımı bizim milletimize uygulanmıştır. Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzemek gibi yanlışa düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi suçlayanlar insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar.

BAZI KARARLARI ENİNE BOYUNA TARTIŞACAĞIZ

Bugün 19 Mayıs’a Samsun’dan başlayıp Cumhuriyet’in kuruluş yılı olan 29 Ekim 2023’e kadar sürecek bir dizi 100. Yıl etkinliğine başlıyoruz. Çanakkale’nin 100. Yılı’nı muhteşem kutladık. Bu tür yıldönümleri köklü bir muhasebe hem de gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesidir. Önümüzde yılın 23 Nisan’ı sadece milli mücadelenin değil bu sürecin milli irade eliyle yürütülmesi kararının da olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. TBMM ile ilgili muhasebe yaparken bu çatı altında kabul edilen bazı kararları enine boyuna konuşacak tartışacağız.

BİZİ YAVAŞLATTIĞI BİR GERÇEK

Ülkemizin uzunca bir süre demokraside ve ekonomide yaptığı patinajların sebepleri üzerinde de uzun uzun duracağız. Türkiye’yi yıllarca darbeler, krizler, kutuplaşmalar, boş işler peşinde koşturup tarihinden ve medeniyetinden uzaklaştırmak için çalışanların yöntemlerini, amaçlarını kritik edeceğiz. Türkiye’nin özgürlüklerde ve ekonomide geldiği seviye 2023 hedefimize adım adım yaklaştığımız gösteriyor. Bununla birlikte son altı yılda üst üste yaşadığımız badirelerin enerjimizi ve kaynaklarımızı mecburen krizleri çözmeye yöneltmemiz sebebiyle bizi biraz yavaşlattığı bir gerçektir.

SALDIRI DALGASI BİTMİŞ DEĞİL

Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor daha güçlü gelecek için azmimizi yeniliyoruz. Her ne kadar birileri hâlâ Suriye meselesini Suriyelilerin, Irak meselesini Iraklıların, Bosna meselesini Boşnakların, Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıslıların, Kuzey Afrika meselesini Libyalıların, Tunusluların, Cezayirlilerin meselesi sanıyor olsa da biz işin esasının öyle olmadığını çok iyi biliyoruz.

Birileri hâlâ döviz kurunu, faizi, enflasyonu uluslararası piyasalarda aleyhimizde oluşturulan havayı, gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgâhı çok iyi biliyoruz. Eğer bugün uluslararası alanda karalama kampanyalarına maruz kalıyorsak sebebi milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık varlığını sürdürme konusundaki kararlılığını temsil ediyor olmamızdır. Ama işte gençlerimiz bu büyük oyunu görüyor ve ezanlarına, bayraklarına, vatanlarına, devletlerine dört elle sahip çıkıyor. Gençlerimizle her bir araya gelişimizde geleceğimize güvenim daha da pekişiyor. 19 Mayıs ruhu, 23 Nisan ruhu, 29 Ekim ruhu 81 vilayeti ve 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor.

İNANMAYANLAR VARDI

Gazi Mustafa Kemal beraberindeki bir avuç arkadaşıyla Samsun’a ayak bastığında başlattığı mücadeleye inanmayanlar vardı. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs’ta işgale boyun eğenlere, çareyi mandada arayanlarda itibar etmeden sadece hakka ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse biz de aynı şekilde hareket ediyoruz. Kendi ülkesinin tökezlemesinden medet uman dahili bedhahlara bütün bunlara rağmen Türkiye’yi dimdik ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerliyoruz.”

GENÇLERDEN SÖZ İSTİYORUM

“Şimdi buradan gençlerimizden bir söz istiyorum. Gençler 19 Mayıs ruhunu tıpkı ilk günkü heyecanıyla yaşatmaya var mısınız? Gençler 23 Nisan ruhunu tıpkı o günkü heyecan ve coşkuyla sürdürmeye var mısınız? Gençler 29 Ekim’de ilan ettiğimiz Cumhuriyetimize ilk değil son devletimiz olduğu bilinciyle sahip çıkmaya var mısınız? Gençler uğrunda büyük acılar çektiğimiz, büyük mücadeleler verdiğimiz demokrasimize gözünüz gibi bakmaya var mısınız? Gençler 15 Temmuz’da olduğu gibi istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gerektiğinde canımız pahasına mücadeleye var mısınız? Gençler 2023 hedeflerimizi ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye var mısınız? Türkiye’ye çelme takmaya, önüne engeller koyarak durdurmaya çalışanlara derslerini vermeye var mısınız? Sultan Alparslan’ın, Selahattin Eyyübi’nin, Ertuğrul Gazi’nin, Fatih’in Yavuz’un, Abdulhamid Han’ın, Gazi Mustafa Kemal’in izinden giderek maziden atiye kurduğumuz köprüyü ebediyete kadar ayakta tutmaya var mısınız? İşe geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlik bu. İşte Asım’ın nesli bu. İşte dosta güven düşmana korku veren gençlik bu.”

CHP’DEN 100. YIL BİLDİRGESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da resmi törenlerin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını yaptı. Toplantının ardından hazırlanan “100’üncü Yıl Bildirgesi”ni CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz okudu. Bildirgede özetle şöyle denildi.:

“Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları büyük bir cesaretle nasıl Anadolu’yu kuşatan puslu havayı dağıtmışsa, yorgun ve yoksul halkı nasıl ayağa kaldırmışsa CHP, 19 Mayıs 1919 ruhu ve inancıyla içinde bulunduğumuz bu karanlığı da yok edecektir. CHP olarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs’ta başlattıkları büyük direnişten aldığımız güç ve ilhamla, partimizin köklerinin dayandığı büyük mücadelenin başladığı o kutlu günün 100. yıldönümünde, Türkiye’de yaşanan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz. Kuvayı Milliye geçmişimizden ve geleneğimizden aldığımız güçle, ülkemizin geleceğini aklın öncülüğü, bilim ve sanatın yol göstericiliğiyle yeniden inşa edeceğiz. Bu mücadelemizde en büyük dayanağımız Atatürk’ün bu güzel günü armağan ettiği gençlerimizdir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızla birlikte ülkemizi çağdaş demokrasiler ve çağdaş uygarlıkların üstüne taşıyacağız.”

‘TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRENLERİN GÜNÜ’

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “19 Mayıs 1919 Hakk’ın ve milletin desteğinden başka hiçbir şeye güvenmeden göğsünü düşmana siper edenlerin, cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür” dedi. Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda özetle, “Gençlerimizin kendilerine armağan edilen 19 Mayıs’ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu cennet vatanı daima koruyacaklarına ve 19 Mayıs ruhundan ilham alarak ülkemizi daima daha ileri taşımak için var güçleriyle çalışacaklarına inanıyorum” dedi. (AA)

ŞENTOP: KUTLU BİR HAMLENİN MİLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı 19 Mayıs mesajında “19 Mayıs 1919, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası ve kutlu bir hamlenin miladı” ifadelerini kullandı.

Samsun’daki kutlamalara katılan Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında da özetle şunları kaydetti:

“Bu kutlu hamle, Samsun’dan sonra Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılmış, ‘ya istiklal ya ölüm’ şiarına bürünerek topyekün bir dirilişe dönüşmüştür. Esas itibarıyla 19 Mayıs, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hulasası, o günden başlayarak bir kükreyişe dönecek şecaat ve yiğitliğinin ön sözü olmuştur.19 Mayıs hamlesini geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir. 19 Mayıs’la vücut bulan Milli Mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil, istiklal-i tam yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır. Bu yüzden 19 Mayıs 1919’u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir. İstiklal davasının yılmaz müdafi olan milletimiz salim, devletimiz ilelebet payidar, yeniden büyük Türkiye davamız muzaffer ve Milli Mücadele ruhu hepimize rehber olsun.” (AA)

O GÜN DOĞDU

KARABÜK’te, 19 Mayıs 1919'da doğan Nazire Baş’ın 100. yaş günü kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Beşbinevler Mahallesi'ndeki evine giderek 100. yaşını kutladıkları Baş'a çiçek verdi. Baş, çocukları ve torunlarıyla üzerinde ‘Nazire Teyze Nice Senelere’ yazılı pastadaki mumları üfledi. (AA)

TARİHİ GÜNDE ATA’YA AKIN

BAŞKENTTEKİ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri Anıtkabir ziyaretleriyle başladı. Türkiye’den on binlerce vatandaş ellerinde bayraklarla Anıtkabir’e akın etti. 100’üncü yıl anısına Atatürk’ün doğum yeri Selanik’ten aldıkları toprağı yürüyerek Anıtkabir’e getiren gönüllüler, Türk bayrağına sarılı emaneti Anıtkabir yetkililerine teslim etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da gençler, sporcular, öğrenciler ve bakanlık çalışanlarıyla Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşünde ve bağımsız devletimizin duruşunda bize ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet’i emanet ettiğiniz gençlerimiz; sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan Cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen, kendine, ülkesine ve insanlığa sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Son nefesimize kadar ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz.” (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)