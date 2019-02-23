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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
23.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

100 yıllık destana görkemli hazırlık

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100 yıllık destana görkemli hazırlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milli mücadele ateşinin yakıldığı Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıldönümünün görkemli kutlanması için genelge yayınladı.

Buna göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs’ta Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan yola çıkarak 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100’üncü yılı dolayısıyla başta Samsun olmak üzere İstanbul, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da etkinlikler düzenlenecek. Kutlamalarda 100 yıllık milli mücadele ruhunun tüm dünyaya anlatılması amaçlanıyor.
Ülke genelindeki kutlamalar kapsamında yapılacak spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar ve benzeri her türlü sportif faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca; kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecek. İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

DÜNYAYA ANLATILACAK

Yıl boyunca yapılacak tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100’üncü yıl kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanacak. Belirlenen 100’üncü yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak. 1919’dan 2019’a uzanan milli mücadele destanı, o dönemin koşulları ve Türkiye’nin geçirdiği değişimi anlatan kısa filmler çekilecek, görkemli programlar düzenlenecek. Böylece 100 yıl önceki kurtuluş ruhunun dünyaya ve gençlere anlatılması amaçlanıyor.

100’ÜNCÜ YILA ÖZEL LOGO

KUTLAMALAR kapsamında milli mücadelenin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla ‘100 yıl’ logosu ve internet sitesi hazırlandı. Kırmızı renkte hazırlanan logoda ay-yıldızın yanı sıra Atatürk’ün fotoğrafı yer alıyor. Kutlamalar kapsamında yıl boyunca yapılacak etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurumlarınca öncelikli olarak yerine getirilecek.

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