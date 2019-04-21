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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

100. yıl mesajı: Milletimiz 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacak

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100. yıl mesajı: Milletimiz 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı mesajında “19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletimizin var oluş mücadelesinin ilk adımıdır. Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inanıyoruz” dedi.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının, 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi’nin, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin, 23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışının ve 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinde kullanılacak logo ve logo kurumsal kimliği, kutlamalara özel olarak hazırlanan ‘www.yuzuncuyil.gov.tr’ sitesinde yayınlandı. Sitede yer alan etkinlik programında Erdoğan’ın 100. yıl mesajı da yer aldı. Erdoğan mesajında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Milli Mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek vatan sathına yayılmıştır. Misak-ı Milli’nin ilanıyla girilen yol, Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla yeni bir safhaya ulaşmıştır. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen milletimizin var oluş mücadelesinin ilk adımıdır. Düşmanın İzmir’de denize dökülmesiyle sonuçlanan büyük zaferin ardından yeni devletimizi de aynı inançla kurduk. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ilk değil, binlerce yıllık tarihindeki son devletidir. Cumhuriyetimiz, millet egemenliğine dayalı olarak inşa edilmiş ve kendisine hedef olarak muasır medeniyet seviyesinin üstüne ulaşmayı belirlemiştir.

100. yıl mesajı: Milletimiz 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacak

DAHA COŞKULU KUTLAYACAĞIZ

İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Mustafa Kemal’in milletimize armağanıdır. Bu bayramı, 100. yıldönümü münasebetiyle, önceki yıllara göre çok daha çok coşkulu, çok daha geniş katılımlı, maziden atiye uzanan köprüyü yeni nesillere çok daha iyi anlatabilecek şekilde kutlamayı planlıyoruz. Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inanıyoruz. Milli birlik, beraberlik ve dayanışma etrafında şekillenen bu ruh, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran kararlılık ve inancın ifadesi olduğu kadar halen verdiğimiz mücadelenin de sembolüdür. Vatandaşlarımızın tamamının, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de, aynı heyecanla istiklallerine ve istikballerine sarıldıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör örgütlerinin vatanını hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılarına, bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir. Milletimize şükran borcumuzu ödemek, 2023 hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, sonraki nesillere, nice 100. yıllar kutlayabilecekleri daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye bırakmaktır. Bu düşüncelerle milletimizin, özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlığımızı ve devletimizi kazandıran tüm kahramanları, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.”

100. yıl mesajı: Milletimiz 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacak

ÖZEL LOGO HAZIRLANDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinliklerinde kullanılacak logoyu belirledi. 100. yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşların 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarında yer alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 100. yıl kutlamaları için hazırlanan logo, kurumsal kimlik, etkinlik programı ve diğer duyurulara ‘yuzuncuyil.gov.tr’ internet sitesinden ulaşılabilecek. İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek.

 

 

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