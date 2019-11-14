100. yıl buluşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti. Baş başa gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Şentop TBMM’nin 100. yılı dolayısıyla yapılacak etkinliklerin detaylarını Kılıçdaroğlu’na anlattı.
Şentop toplantı sonrasında “100. yıl ile ilgili düşündüklerimizi anlattım ve kendilerinin önerilerini aldım, konumuz buydu” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Sayın Başkan elbetteki 100. yıl dolayısıyla güzel bir çalışma başlatmış. Benim de düşüncelerimi sordu. Kendilerine bunları aktardım. 100. yıl dolayısıyla güzel çalışmalar olacak. Güzel bir çaba harcıyorlar, emek harcıyorlar. Umarım hep beraber bunların tanığı oluruz, güzel çalışmalar gerçekleşecektir” diye konuştu.
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