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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

100 TL alıyoruz onlar 300 alacak

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
100 TL alıyoruz onlar 300 alacak

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nda kısırlaştırma operasyonu için mobil olarak hizmet vererek, sokak hayvanlarını öldürdükleri iddia edilen Denge Veterinerlik Şirketi Saha Sorumlusu Murat Şahin, “Bütün çalışmalarımız Orman Bakanlığı’nın denetiminde. Bugüne kadar da arkasında duramayacağımız hiçbir şey yapmadık” dedi.

Şahin, Mecliste gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak Hürriyet’e şunları özetle söyledi: “Bunu söyleyenler sadece kendini hayvansever olarak addeden insanlar. Biz bu insanlarla ilgili çeşitli yerlerde davalar açtık. Onların sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu insanlara göre sokak köpeklerine özel şirketler dokunmamalı. Sokak hayvanları sadece bunların uhdesinde. Bugüne kadar da arkasında duramayacağımız hiçbir şey yapmadık. Vicdanımız da rahat.

‘BAKANLIK DENETİMİNDE’

Meclisteki komisyona, biz de görüşmek istediğimizi bildirdik, çağırmalarını bekliyoruz. Türkiye’de tek firma biz olduğumuz için bizim üzerimize geliyorlar. Biz bu işten 100 lira gibi para alıyoruz. Bizi devreden çıkarırlarsa odalar tanesini 300, 400 liradan yapacak. Bütün çalışmalarımız Orman Bakanlığı’nın denetiminde. Böyle bir şey olsa adama adım attırırlar mı? Ruhsatımız iptal edilmedi. Gittiğimiz her yerde Orman Su İşleri İl Müdürlüğü’nün denetiminde çalışıyoruz. Ağır ithamları dönem dönem yapıyorlar.”

Şahin, Kastamonu Abana’da mobil çalışmaları sırasında verdiği bir röportajda da şunları aktardı: “Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar davet edildiğimiz her noktaya araçlarımızla gidiyoruz. Sokaktaki hayvanlarımızı topluyoruz. İki araç, bir otobüs bir toplama aracı olarak hareket ediyoruz, beş kişilik bir ekiple. Alıyoruz kısırlaştırıyoruz, kuduz aşısını yapıyoruz, parazit ilaçlamasını yapıp kulağına küpesini takıp kayıt altına aldıktan sonra alınan yerlere geri bırakıyoruz.”

‘HAYVAN DOĞADA OLMALI’

“Asıl hedefimizi de zaman içerisinde sonunda sokaktaki sokak hayvanı tabirini bitirmek. Doğada hayvan olmalı. Ancak sahipli hayvanlar olmalı. Orta yerde çöplükten karnını doyuyarak sürekli sahada olması bu yüzyılda kabul edilebilecek bir şey değil. Avrupa’da köpek kuduzunun görüldüğü tek ülke Türkiye. Bu tür çalışmayı Bakanlık üç yıl destekleme kararı aldı. Bugüne kadar Bakanlığın destek vermediği yerlerde belediyeler bu işi kendi bütçelerinden karşılıyorlar. Yavaş yavaş köy sınırlarına inmeye başlayacağız. Çevre Bakanlığı’ndan bu amaçla ruhsat alan iki araçtan birisi bize ait.”

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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