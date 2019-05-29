100 TL alıyoruz onlar 300 alacak

Şahin, Mecliste gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak Hürriyet’e şunları özetle söyledi: “Bunu söyleyenler sadece kendini hayvansever olarak addeden insanlar. Biz bu insanlarla ilgili çeşitli yerlerde davalar açtık. Onların sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu insanlara göre sokak köpeklerine özel şirketler dokunmamalı. Sokak hayvanları sadece bunların uhdesinde. Bugüne kadar da arkasında duramayacağımız hiçbir şey yapmadık. Vicdanımız da rahat.

‘BAKANLIK DENETİMİNDE’

Meclisteki komisyona, biz de görüşmek istediğimizi bildirdik, çağırmalarını bekliyoruz. Türkiye’de tek firma biz olduğumuz için bizim üzerimize geliyorlar. Biz bu işten 100 lira gibi para alıyoruz. Bizi devreden çıkarırlarsa odalar tanesini 300, 400 liradan yapacak. Bütün çalışmalarımız Orman Bakanlığı’nın denetiminde. Böyle bir şey olsa adama adım attırırlar mı? Ruhsatımız iptal edilmedi. Gittiğimiz her yerde Orman Su İşleri İl Müdürlüğü’nün denetiminde çalışıyoruz. Ağır ithamları dönem dönem yapıyorlar.”

Şahin, Kastamonu Abana’da mobil çalışmaları sırasında verdiği bir röportajda da şunları aktardı: “Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar davet edildiğimiz her noktaya araçlarımızla gidiyoruz. Sokaktaki hayvanlarımızı topluyoruz. İki araç, bir otobüs bir toplama aracı olarak hareket ediyoruz, beş kişilik bir ekiple. Alıyoruz kısırlaştırıyoruz, kuduz aşısını yapıyoruz, parazit ilaçlamasını yapıp kulağına küpesini takıp kayıt altına aldıktan sonra alınan yerlere geri bırakıyoruz.”

‘HAYVAN DOĞADA OLMALI’

“Asıl hedefimizi de zaman içerisinde sonunda sokaktaki sokak hayvanı tabirini bitirmek. Doğada hayvan olmalı. Ancak sahipli hayvanlar olmalı. Orta yerde çöplükten karnını doyuyarak sürekli sahada olması bu yüzyılda kabul edilebilecek bir şey değil. Avrupa’da köpek kuduzunun görüldüğü tek ülke Türkiye. Bu tür çalışmayı Bakanlık üç yıl destekleme kararı aldı. Bugüne kadar Bakanlığın destek vermediği yerlerde belediyeler bu işi kendi bütçelerinden karşılıyorlar. Yavaş yavaş köy sınırlarına inmeye başlayacağız. Çevre Bakanlığı’ndan bu amaçla ruhsat alan iki araçtan birisi bize ait.”