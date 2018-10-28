100 milyon siber saldırı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa yönelik, aralarında Truva atı gibi zararlı yazılımların da olduğu siber saldırıların sayısının 100 milyonları bulduğunu belirterek, “Ciddi nitelikte olan saldırıların 23’ü gerekli önlemler alınarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)’ne bildirilmiştir” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bakan Kasapoğlu’na bir önergeyle bakanlığına yönelik siber saldırıları sordu.
TRUVA ATI SALDIRISI
Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, şu bilgileri aktardı: “Bakanlığımıza yönelik küçük/büyük çapta siber saldırıların sayısının 100 milyonları bulduğu log sistemlerimizde görülmektedir. Ciddi nitelikte olan 23 adedi gerekli önlemler alınarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne (USOM) bildirilmiştir. Bu ataklar; zararlı yazılımlar (virüsler, solucanlar, Truva atları vb.), yemleme (phishing), DOS ve DDOS atakları, port tarama, SQL enjeksiyonu, spayware, backdoors ve sosyal mühendislik gibi atak türleridir. Bunlardan hiçbirisi başarılı olamamış, bertaraf edilmiştir.
ÇALINAN BELGE YOK
Siber saldırılara karşı, yeni nesil güvenlik çözümü olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi benimsenerek uygulama devam etmektedir. USOM ile koordineli olarak Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) oluşturulmuş olup güncel tehditler ve siber olaylar hakkında gerekli tedbirler alınmaktadır. Bakanlığımızdan siber saldırı sebebi ile çalınan herhangi bir belge bulunmamaktadır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle