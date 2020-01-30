100 milyon lira bağış geldi

DEPREMİN hemen ardından bölgede çalışmalara başlayan ve koordinasyonu yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ortak basın açıklaması yaparak son durumu paylaştı. Bakan Süleyman Soylu şunları söyledi:

“Deprem sonrası çöken ve kontrollü yıkılan binalarda oturan vatandaşlar için ödemeler başladı. Bankalar gece yarısına kadar açık olacak ve vatandaşlar ilgili kurumdan aldığı çeklerle ödemelerini alabilecek. 3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Elazığ’da 200’ün üzerinde okul var. Bunlardan sadece 10 tanesinin yıkılacağı bilgisini vermek isterim.

30 bin KAP YEMEK, 65 BİN KUMANYA

Bugüne kadar Kızılay’a 27.5 milyon, AFAD’a ise 72 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 100 milyon lira bağış gelmiştir. Elazığ ve Malatya’da şu ana kadar 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19 bin yatak dağıtıldı. Ayrıca günde 30 bin sıcak aş ve 65 bin kumanya dağıtılıyor. Elazığ ve Malatya’da 371 görevli 3 binden fazla kişiye psikososyal destek veriyor. Bu devam edecek.

1543 KİŞİ TABURCU OLDU

Depremin 5’inci gününün sonunda planlamalarının ikinci everesine geçtiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaralıların 1543’ünün taburcu olduğunu, diğerlerinin tedavisinin ise devam ettiğini söyledi. Deprem sonrası simge olan Yüsra ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Toplu yerleşim ve çadırların olduğu bölgelerde de sahra hastanesi ünitelerimizi oluşturuyoruz. Şu an itibariyle 9 sahra hastanesi ünitesini açtık. Çocuk hekimi, dahiliyle başta olmak üzere psikolog ve psikiyatrilerin yer aldığı bölgeler planladık. Tüm ilçelerde mobil sağlık ekipleri oluşturduk. Elazığ’da bu ekip sayısı 30´a çıkacak" diye konuştu.

Deprem sonrası hasar tespit çalışmalarının ivedilikle başladığını kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaların hızlanması adına ekiplerin 1000 kişiye çıkarıldığını söyledi.

8 MİLYON LİRA KAYNAK

Elazığ ve Malatya’da depremin ilk gününden itibaren tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını, bu sayede yaraların hızla sarıldığını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şunları söyledi:

"Toplamda 8 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu aktarım devam edecek. Ayrıca Elazığ ve Malatya’da yaşayan işçi ve işverenlerimiz için sigorta prim ödemelerini 30 Nisan’a kadar erteledik. Ayrıca bu kentlerde yaşayan vatandaşlarımız tüm tıbbı malzemelere yine 30 Nisan’a kadar katkı payı ödemeden ulaşabilecekler. İşsizlik ödemelerini de erkene çekerek 31 Ocak günü gerçekleştirmeye karar verdik.” -DHA

3 BİN 442 BİNA AĞIR HASARLI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 16 bin 326 binadan 381’inin yıkıldığı, 3 bin 442’sinin ağır, 296’sının orta ve 5 bin 979’unun az hasarlı olarak tespit edildiğini açıkladı. Acil yıkılacak 65 bina var.

AFAD’ın yaptığı yazılı açıklamada, depremde yaralanan 68 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana geldi. Toplamda 1279 artçı sarsıntı oldu.

Depremde 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği kaydedildi. Açıklamada Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca oluşturulan 286 kişilik psikososyal destek ekibinin ziyaretlerde bulunduğu belirtilerek, “320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27 bin 430 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

5 İL ARAŞTIRILDI

Hasar tespit çalışmalarında 530 teknik personel ve 5 aracın görev yaptığı belirtilen açıklamada, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 16 bin 326 binadan 381’inin yıkıldığı, 3 bin 442’sinin ağır, 296’sının orta ve 5 bin 979’unun az hasarlı olarak tespit edildiği kaydedildi. Acil olarak yıkılacak 65 binanın tespit edildiği ve 6 bin 163 binanın ise hasarsız olduğu açıklandı.