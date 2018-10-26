100 kilo altının sahibinin tutuklandığı ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri100 kilo altının sahibinin tutuklandığı ortaya çıktı
GeriGündem 100 kilo altının sahibinin tutuklandığı ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ISPARTA (İHA)
26.10.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

100 kilo altının sahibinin tutuklandığı ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta’da açıkladığı ‘17-25 Aralık kumpası’ savcısının 100 kilo altın saklayan amcası Isparta’da tutuklandığı ortaya çıktı. Kuyumcusunda haciz ettirmemek için sakladığı 100 kilo altın ve çek yaprakları bir bankanın kiralık kasasında ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde açıkladığı FETÖ'ye ait 100 kilo altının kentte bir bankadaki kiralık kasalarda ortaya çıktığı olayıyla ilgili FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve 17-25 Aralık Kumpası’nın firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın amcası olan kuyumcu Faruk Akkaş Isparta’da tutuklandı. Geçen Şubat ayında kuyumcu dükkanındaki ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak için eşinden bankaya koymasını istediği öne sürülen FETÖ’cü Faruk Akkaş’ın, FETÖ üyeliği suçlamasını ise kabul etmediği belirtildi.

Isparta’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranırken, geçen Şubat ayında Antalya’da yakalanan ’17-25 Aralık Kumpası’nın firari eski savcısının kuyumcu amcası, Isparta’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına ( FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '17-25 Aralık Kumpası'nı kuran savcılardan olduğu belirtilen FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, geçen Şubat ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da yakalandıktan 1 gün sonra, 20 Şubat 2018 tarihinde Isparta'ya getirilen kuyumcu Faruk Akkaş'ın eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında bulunan 100 kilo altın ve saklanan 70 çek yaprağının ele geçirildiği öğrenildi.

FETÖ/PDY'ye ait Isparta’da kapatılan Özel Altınbaşak Koleji’nin de 'Mütevelli Heyeti’nde bulunduğu öğrenilen Faruk Akkaş, Isparta Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edilmişti.

FETÖ’cü Akkaş, Isparta’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Pazar günü Türkiye'ye geliyor

Tüm illere gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan düğün genelgesi

E-5'te yürek yakan anlar: Kucağına aldı, sevdi, öptü

24.5 milyon lira kazandı... İlçede herkes onu konuşuyor