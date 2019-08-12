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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
12.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

100 günlük planların karnesi: 854 projenin 749’u tamam

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
100 günlük planların karnesi: 854 projenin 749’u tamam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birinci ve İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında açıklanan 854 projenin 749’unun tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında açıkladığı icraat programlarının gerçekleşme oranlarıyla ilgili CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın soru önergesini yanıtlayan Oktay, son rakamları da verdi.

YÜZDE 99.3’Ü TAMAMLANDI

Fuat Oktay’ın verdiği bilgiye göre 16 bakanlığın projelerinin yer aldığı, 13 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan ‘Birinci 100 Günlük İcraat Programı’ kapsamında 400 icraat belirlendi. Bu icraatların 367’sinin tamamlandığını belirten Oktay, 33 eylemin ise devam ettiğini ifade etti.
Oktay, ‘Birinci 100 Günlük İcraat Programı’nın fiziksel gerçekleşme oranının da yüzde 99.3 olduğunu açıkladı. Oktay, yine Beştepe’de 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan ‘İkinci 100 Günlük İcraat Programı’ kapsamında 454 icraat belirlendiğini hatırlattı. Oktay, “Bu icraatların 382’si tamamlanmış, 72 eylem devam etmekte olup fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 97.5’tir. İcraat programları ile ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak bakanlık ve başkanlıkların öncelendirdikleri icraat ve projeler hayata geçirilmiştir” dedi.

ACİL PROJELERE ÖNCELİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla icraat programları artık 1090 günlük yerine daha uzun dönemli olarak hayata geçirilecek. 16 bakanlığın yürüttüğü icraat planları dönemsel olarak raporlanacak. Tüm projelerin gerçekleşme oranını izleyecek olan Erdoğan, bakanlıklardan vatandaşın taleplerine uygun projelere yer verilmesini istemişti. Bakanlıkların hayata geçireceği projelerde CİMER’e gelen taleplerin yanı sıra illerden gelen öneriler de etkili olacak.

Erdoğan, tüm icraat, plan ve projelerin takibini Beştepe’de oluşturulan sistem üzerinden takip edecek. Erdoğan’ın sonbaharda başlatacağı Türkiyi turu kapsamında projelerle ilgili sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın görüşlerini alacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bu kapsamnda kurmaylarından seçim döneminde açıklanan vaatlerin yanı sıra, acil hayata geçirilmesi gereken projelere öncelik verilmesini istediği de öğrenildi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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