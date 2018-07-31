100 günlük icraat planı 400 proje
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın seçim vaatleri arasındaki 400 projeden oluşan 100 günlük icraat programını cuma günü açıklayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında görüşülen konularla ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, özetle şunları söyledi:
“100 günlük programda öncelik cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin temel unsurlarının tamamlanması, teşkilat yapısı içinde oluşturulan birimlerin, ofislerin, başkanlıkların ve kurulların teşekkülünün tamamlanması ve üst düzey atamaların yapılması. Bu süreç hızlı şekilde tamamlanacak.
TÜRKİYE TEHDİTLERE PRİM VERMEZ
ABD ile aramızda yaşanan bir gerilim var. Burada devam eden adli süreçle ilgili Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamalarına şahit oluyoruz. Türkiye tehdide ve tehditvari dile asla ve asla prim vermez. Özellikle NATO müttefiki olduğumuz ve stratejik ortak olarak tanımladığımız ABD’nin Türkiye’de devam eden adli konuyu bahane ederek Türkiye’ye yönelik tehditkar bir dil kullanması asla ve asla kabul edilemez. Yaptırım dilini bir tehdit unsuru haline getirerek Türkiye’ye yüklenmesinin kimseye faydası olmayacaktır. F-35’lerin Türkiye’ye iade edilmemesi gibi bir konuyu kongrede gündeme getirenlerin şunu da bilmesi gerekir. Biz şu ana kadar 900 milyon dolar bu projeye ödeme yaptık. Bunu engellemeye, geciktirmeye dönük adım atılması halinde Türkiye’nin her şeyden önce başvuracağı bir hukuk yolu, tahkim vardır. Böyle bir yaptırım uygulamayı düşünenlerin bu ilişkiye nasıl zarar vereceklerini dikkate almaları gerekir. Türkiye kolay gözden çıkarılacak bir ülke değildir. F-35’ler olur, başka konu olur Türkiye alternatifsiz de değildir.
GEREKLİ MUKABELEDE BULUNURUZ
Rahip Brunson meselesiyle ilgili devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir. Dışarıdan talimatla Türk yargısına şunu bunu yapın gibi birtakım talimatların verilmesi zaten söz konusu değildir.
Böyle bir adım atılması durumunda Türkiye’nin planları hazırdır, gerekli mukabelede mutlaka bulunuruz. Birtakım müzakereler de devam ediyor. Türkiye-Amerikan ilişkilerine zarar verecek, yeni bir güven bunalımına neden olacak adımlardan kaçınmalarını Amerikalı dostlarımıza tavsiye ederiz. Geçtiğimiz hafta biz Güney Afrika’dayken bir telefon görüşmesi oldu. Bugün, yarın planlanan bir görüşme yok ama gelişmeler ışığında bu düşünülebilir. Bunu zehirleyecek, engelleyecek adımlardan kaçınmalarını Amerikalı yetkililere tavsiye ederiz.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN
(Bayram tatili) Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştır. Pazartesi tatile dahil edilmiş bulunuyor.
BEDELLİ
(Bedelli askerlik) Önümüzdeki günlerde imzalanması öngörülüyor.
KAMU KEMER SIKIYOR
(Merkez Bankası’nın kararları) Öncelikli adımlar olarak kamu kurumlarına ve bakanlıklara bazı tasarruf hedefleri konuldu. Vatandaşları ve devam eden projeleri etkilemeyecek şekilde kamu harcamalarında azaltım yapılmaya başlandı. Yeni dönemin hedeflerinden birisi de güçlü ve kaynak çeşitliliğiyle derinleştirilmiş bir sermaye piyasası oluşturmak olacak. Enflasyonla ilgili Merkez Bankası’nın değerlendirmesi bugünkü şartlarda yapılmıştır. Daha olgun hale gelince revize edebilir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle