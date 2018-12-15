100 gün eleştirisi: Yüzde 48’i hayata geçti
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı ikinci 100 günlük planı eleştirdi.
Özel şunları söyledi: “İlk 100’de yapacağımız işlerin yüzde 98’ini tamamladık diyen Cumhurbaşkanı aynı prompter’de, ‘400 vaadimiz vardı, 340’ını gerçekleştirdik’ diyor. 340, 400’ün yüzde 85’idir arkadaşlar. Bu kandırmacadır. Bizim hesabımıza göre ise yüzde 48’ini hayata geçirdiler. Cumhurbaşkanı TRT 2 kanalının açılacağını da söyledi. TRT 2’yi 7-8 sene önce kapatan sen değil misin? Kapattığın televizyonu açmak, nasıl icraat olabilir? Kapattığı kanalı açmayı vaat eden, bununla övünen bir iktidar olmaz olsun.”
Özel, sözleşmesi imzalanacak ‘İnsansız Hava Aracı’na ‘Akıncı’ isminin verilmesiyle ilgili de “15 Temmuz darbe girişimi sırasında, uçakların kalktığı o havaalanının adını, ‘darbeye karıştı, bu isimden havaalanı olmaz’ diyerek Akıncı ismini yasaklayıp Mürted koyan siz değil misiniz? Başka koyacak isim mi kalmadı. Akıncı isminin konulması hangi subliminal mesajdır, kime kimler ne mesaj veriyor” dedi.
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