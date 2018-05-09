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    100 bin imzada süre 20.00 itibarıyla tamamlandı

    AA
    09.05.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

    24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi saat 20.00 itibarıyla tamamlandı.

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başlamıştı.

    Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak bugün saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.

    Bu isimlerden 100 bin imzaya ulaşanlar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilecek. Siyasi partilerin aday gösterme süresi ise 5 Mayıs'ta sona ermişti.

    TARİHLER BELLİ OLDU

    AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermişti.

    YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. 

    PERİNÇEK DE 100 BİNİ GEÇTİ

    Doğu Perinçek de bugün 100 bin imzayı aşmıştı. İşte imzalarda gündüz 12.00 itibarıyla son durum: 

    Meral Akşener: 247 bin 623

    Temel Karamollaoğlu: 161 bin 342

    Doğu Perinçek: 109 bin 990

    Vecdet Öz: 2 bin 545

    Etiketler: liste , gündem
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