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    100 bin imza sıkıntısı

    Oya ARMUTÇU
    03.05.2018 - 00:36 | Son Güncelleme:

    İLK kez 24 Haziran seçiminde uygulanacak 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterme yöntemi, sıkışık takvim nedeniyle seçmenlerin yanı sıra liderleri imza yoluyla aday olacak İYİ Parti, Saadet Partisi ve İşçi Partisi’nde endişe yarattı.

    İlçe seçim kurullarında adaylık için imza toplama işlemi yarın 08.00’de başlıyor ve 9 Mayıs Çarşamba 20.00’de sona eriyor. YSK Başkanı Sadi Güven, 100 bin imza ile ilgili endişeler konusunda, “Altyapımız var. Personel sıkıntısı yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, herkes yeteri kadar eleman alabilecek” demişti.

    Ancak başta SP olmak üzere partiler, ilçe seçim kurullarından yüzlercesinin bürosu bile olmadığını, küçük oda şeklindeki bu büroların ve personel sayılarının da imza vermeye geleceklerin talebini karşılamakta yetersiz kalacağını öne sürüyor. 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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