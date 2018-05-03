100 bin imza sıkıntısı

İlçe seçim kurullarında adaylık için imza toplama işlemi yarın 08.00’de başlıyor ve 9 Mayıs Çarşamba 20.00’de sona eriyor. YSK Başkanı Sadi Güven, 100 bin imza ile ilgili endişeler konusunda, “Altyapımız var. Personel sıkıntısı yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, herkes yeteri kadar eleman alabilecek” demişti.



Ancak başta SP olmak üzere partiler, ilçe seçim kurullarından yüzlercesinin bürosu bile olmadığını, küçük oda şeklindeki bu büroların ve personel sayılarının da imza vermeye geleceklerin talebini karşılamakta yetersiz kalacağını öne sürüyor.