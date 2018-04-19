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    100 bin imza nereye verilecek... AK Parti'den flaş açıklama

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 18:20 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı uyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Hayati Yazıcı cumhurbaşkanı adayı göstermek için seçmen olma şartı taşıyan kişilerin kimlikleriyle beraber seçim kurullarına başvurabileceklerini söyledi.

    Yazıcı şunları söyledi:

    En az 100 bin kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçim kurullarına kimlikleriyle beraber seçmen olmak şartıyla başvurmaları düzenlemesini içeriyor.

    100 bin imza vermek isteyenler sadece bir adaya imza verebilecek. Kontrol ve denetimleri seçim kurulları yapacak. Bu denetimi sağlayacak.

    İl ve İlçe seçim kurullarına gidecek vatandaşlar. Ama daha çok ilçe seçim kurulları. Çünkü daha çok orada bulunuyor seçmen kütükleri.

    Paket önümüzdeki hafta yasalaşacak.

    Seçim pusulası konusu daha tam netleşmedi.

    DEVAMI GELİYOR...

    Etiketler: AK PArti , uyum yasaları , Hayati Yazıcı , gündem
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