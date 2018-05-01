100 bin imza maratonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün adaylık başvurusunu yapacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile seçmenlerce aday gösterilmek isteyen diğer siyasilerin de, bugün saat 17.00’ye kadar YSK’ya başvurmaları gerekiyor. YSK, adaylık için başvuranların eksikliklerini ve reddedilenleri bugün saat 23.00’e kadar bildirecek. Seçmenler, 4 Mayıs sabahından itibaren ilçe seçim kurullarına gidip adaylardan istediklerine imza verebilecekler. Seçmenler, ilan edilen adaylardan sadece biri için ve bir kez imza atabilecek. İlçe seçim kurulları, 100 bin imza toplaması gereken adaylar için 4 Mayıs sabah 08.00’den 9 Mayıs saat 20.00’ye kadar 6 gün boyunca günde 12 saat çalışacak. Partiler ise cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Partilerce aday gösterilenler, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs saat 17.00’ye kadar tamamlayacak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.



‘ALT YAPI SORUNUMUZ YOK’

YSK Başkanı Sadi Güven, alt yapı sorunlarının bulunmadığını belirterek, “Adaylara ilişkin teklifte bulunulduğunda, herkese imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimize saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız” dedi.