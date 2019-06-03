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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)
03.06.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi

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KOCAELİ’nin Dilovası Belediyesi, belediyeye ait dükkanı yaklaşık 10 yıldır kira vermeden, inşaat firması olarak kullanan Hacı K.ye biriken kira borcunu ödemesini bildirip, tahliye yazısı gönderdi. Hacı K., Dilovası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ni kurup, dükkanı, dernek merkezi olarak gösterdi.

Dilovası Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Caddesi’ndeki dükkan, yaklaşık 10 yıl önce Hacı K. tarafından kullanılmaya başladı. Kira sözleşmesi olmayan ve aradan geçen sürede kira ödemeyen Hacı K.’den, belediye biriken kira ücretini talep etti.

Ayrıca inşaat firması olarak kullanılan dükkan için tahliye kararı aldı. Kararın tebliğ edildiği Hacı K., dükkanı boşaltmamak için Hacı K. Dilovası Şehit ve Gazi Aileler Derneği’ni kurup, dernek merkezi olarak da dükkanı gösterdi.

Dernek merkezi olarak da kira ödemeyen Hacı K.’nin, borçlarını ödememesi halinde Dilovası Belediyesi’nin hukuki yollara başvuracağı belirtilirken, yaşananlardan haberdar olan dernek yönetiminin de durumdan rahatsız olduğu kaydedildi.

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