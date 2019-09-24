10 yıldır aranıyordu! Düğün salonu işletirken yakalandı
İstanbul’da 10 yıl önce silahlı yağmadan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Dev-Sol üyesi Murat Kablan, Ümraniye’de bir pastanede yakalandı. Üzerinden 2 sahte polis kimliği çıktı. Ümraniye’de bir düğün salonu işlettiği belirlenen Kablan’ın polisle çatışma, dolandırıcılık ve sahtecilikten suç kayıtları var.
Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında silahlı yağmadan 10 yıl önce 9 yıl hapis cezası verilen ve aranan Murat Kablan’ın(43) Ümraniye’de sahte polis kimliği ile yaşadığı yönünde bilgi aldı. Kablan, fiziki takip altına alındı.
Pazar günü saat 15.30 sıralarında oturduğu bir pastanede gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ile sahte 2 polis kimliği çıktı.
Kablan’ın yıllandır aranırken Ümraniye’de düğün salonu işlettiği belirlendi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI DA ÇIKTI
Yapılan tespitlere göre, Kablan, “yol kesme suretiyle silahla birden fazla kişiye yağma” suçundan 2009 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve aranmaya başlandı.
Dev-Sol üyesi olduğu ve geçmişte polisle çatıştığı belirlenen Kablan’ın resmi belgede sahtecilik, terör amaçlı zabıta ile çatışma, dolandırıcılık, iflas, yağma, ateşli silahlar yasasına muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve örgüte üye olmaktan Emniyette kaydı olduğu belirlendi.
KİMLİKLER İNCELEME ALTINDA
Ekipler, Kablan’ın üzerinde çıkan sahte 2 polis kimliğini de inceleme altına aldı. Kimliklerden birinin emniyet amiri olarak düzenlendiği diğerinin de polis memuru kimliği olduğu belirlendi.
Kimliklerin üzerindeki bilgilerin halen görevdeki bir polis memuruna ait olduğu, sadece fotoğrafın Kablan’a ait olduğu anlaşıldı.
Kablan’ın olası bir polis uygulamasından kurtulmak için sahte polis kimliklerini edindiğini değerlendirirken, kimliklerdeki polis memuruna ait bilgileri nasıl elde ettiği yönünde de araştırma başlattı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Kablan, adli işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kablan, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyedeki işlemlerinin ardından da cezaevine gönderildi.
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