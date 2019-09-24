10 yıldır aranıyordu! Düğün salonu işletirken yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri10 yıldır aranıyordu! Düğün salonu işletirken yakalandı
GeriGündem 10 yıldır aranıyordu! Düğün salonu işletirken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.09.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

10 yıldır aranıyordu! Düğün salonu işletirken yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
10 yıldır aranıyordu! Düğün salonu işletirken yakalandı

İstanbul’da 10 yıl önce silahlı yağmadan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Dev-Sol üyesi Murat Kablan, Ümraniye’de bir pastanede yakalandı. Üzerinden 2 sahte polis kimliği çıktı. Ümraniye’de bir düğün salonu işlettiği belirlenen Kablan’ın polisle çatışma, dolandırıcılık ve sahtecilikten suç kayıtları var.

Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında silahlı yağmadan 10 yıl önce 9 yıl hapis cezası verilen ve aranan Murat Kablan’ın(43) Ümraniye’de sahte polis kimliği ile yaşadığı yönünde bilgi aldı. Kablan, fiziki takip altına alındı.

Pazar günü saat 15.30 sıralarında oturduğu bir pastanede gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ile sahte 2 polis kimliği çıktı.

Kablan’ın yıllandır aranırken Ümraniye’de düğün salonu işlettiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI DA ÇIKTI

Yapılan tespitlere göre, Kablan,   “yol kesme suretiyle silahla birden fazla kişiye yağma” suçundan 2009 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve aranmaya başlandı.

Dev-Sol üyesi olduğu ve geçmişte polisle çatıştığı belirlenen Kablan’ın resmi belgede sahtecilik, terör amaçlı zabıta ile çatışma, dolandırıcılık, iflas, yağma, ateşli silahlar yasasına muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve örgüte üye olmaktan Emniyette kaydı olduğu belirlendi.

KİMLİKLER İNCELEME ALTINDA

Ekipler, Kablan’ın üzerinde çıkan sahte 2 polis kimliğini de inceleme altına aldı. Kimliklerden birinin emniyet amiri olarak düzenlendiği diğerinin de polis memuru kimliği olduğu belirlendi.

Kimliklerin üzerindeki bilgilerin halen görevdeki bir polis memuruna ait olduğu, sadece fotoğrafın Kablan’a ait olduğu anlaşıldı.

Kablan’ın olası bir polis uygulamasından kurtulmak için sahte polis kimliklerini edindiğini değerlendirirken, kimliklerdeki  polis memuruna ait bilgileri nasıl elde ettiği yönünde de araştırma başlattı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Kablan, adli işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kablan, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyedeki işlemlerinin ardından da cezaevine gönderildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
İstanbul'daki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı
Bahçeli'nin kalp ameliyatına da girmişti! Ünlü cerraha şok
Hocayla eve geldi sonra da kaçırdı... Ailece ‘sevgili’yi suçladılar