10 yılda 453 operasyon: Emeklilik mangalı
Jandarma narkotik köpeği ‘Cimri’ emekliye ayrıldı. Jandarma ekipleriyle 10 yıldır 453 operasyona katılarak 200 kilo uyuşturucu yakalanmasına katkı sağlayan ‘Cimri’ adlı narkotik dedektör köpeği, emekliliğini ise kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan ‘Cimri’nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi. Kullanıldığı dönemde 453 operasyona katılan ‘Cimri’nin, 200 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı bildirildi. Paylaşımda ‘Cimri’ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu. ‘Cimri’nin kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.
14 HAFTALIK EĞİTİM ALDI
Belçika Malinois cinsi ‘Cimri’ 14 haftalık eğitiminin ardından 1 yaşında göreve başladı. İlk tayin yeri Burdur İl Jandarma Komutanlığı olan ‘Cimri’ daha sonra Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev almaya başladı. 2009 yılından bu yana aktif olarak görev alan ‘Cimri’ 10 yılının ardından emekliye ayrıldı. Ortalama yaşam ömrü 10 ila 15 yıl arasında olan ‘Cimri’nin ölene dek İl Jandarma Komutanlığı’nda bakımı yapılacak.
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